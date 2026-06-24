Madrid tendrá en 2050 el calor actual de Marrakech si no se adoptan medidas climáticas

El calor extremo será el principal riesgo climático para la ciudad de Madrid en 2050 si no se adoptan medidas si no se frenan las emisiones de CO2 y la subida de temperaturas, con lo que los termómetros marcarían entre 5,2 y 5,5 grados más y el clima sería similar al de ahora en Marrakech (Marruecos).

Esta es una de las principales conclusiones del informe 'Cuidar el presente, proteger el mañana: adaptación climática de la ciudad de Madrid', realizado por AXA Climate y presentado este miércoles por la Fundación AXA en Madrid. El estudio indica que Europa es el continente que más rápido se está calentando, con un incremento medio de 2,5 grados. España ya registra aumentos cercanos a 1,7 grados y encadena récords históricos de temperatura año tras año.

Pérdidas económicas superiores a 20.000 millones de euros

En la última década, los riesgos asociados a la crisis climática han provocado pérdidas superiores a 20.000 millones de euros en España. Estos impactos afectan de manera especial a las personas más vulnerables, a las infraestructuras y al normal desarrollo de nuestras actividades económicas y sociales. Claudia Ylla, autora del informe, señaló que "solo por el impacto del calor en la actividad económica, la Comunidad de Madrid podría perder hasta un 16,4 % de su PIB per cápita".

Olas de calor

Además, la ciudad de Madrid podría registrar más de dos meses con sensación térmica superior a 33 grados. Según las estimaciones de AXA, las olas de calor podrían durar el doble que hoy, con 55 días más de altas temperaturas y 62 noches cálidas adicionales cada año.

"Estamos experimentando ya un incremento en la frecuencia e intensidad de eventos extremos asociados al cambio climático, como olas de calor y fenómenos meteorológicos adversos, que se ven agravados en el contexto urbano por fenómenos como la isla de calor o la impermeabilización del suelo", según Irene García, jefa de servicio de Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid.

El informe señala que el calor extremo aumenta el riesgo de accidentes laborales en un 17%. Así, un aumento de cuatro grados puede hacer perder al menos media jornada laboral por semana a cada trabajador expuesto. De aquí a 2030, España podría perder unos 7.700 empleos debido a la caída de productividad causada por el calor extremo. "Madrid podría registrar hasta 68.000 muertes adicionales de aquí a 2050 si no se aplican medidas adicionales de adaptación. Con políticas eficaces, esa cifra podría reducirse casi catorce veces", apuntó Ylla.

Inundaciones

Cada vez llueve menos y las precipitaciones son más irregulares, lo que reduce la disponibilidad de agua en una ciudad que ya consume más recursos de los que puede regenerar de forma sostenible. En las zonas más expuestas, la demanda de agua ya supera entre cuatro y ocho veces los recursos disponibles, mientras que en algunos barrios del oeste de Madrid el nivel de estrés hídrico se sitúa entre un 40% y el 83%. Si esta tendencia continúa, la demanda de agua podría pasar de ser tres veces superior al recurso disponible a alcanzar hasta 4,5 veces esa capacidad.

"La disminución de las lluvias reduce la recarga de embalses clave, como Valmayor o El Atazar, debilitando el margen de seguridad del sistema. Además, la concentración del riesgo entre julio y octubre hace que Madrid sea cada vez más vulnerable a periodos largos de escasez de agua", indicó Ylla.

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Aunque en Madrid llueve cada vez menos, cuando lo hace las precipitaciones son más intensas y concentradas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas y episodios extremos. De aquí a 2050, Madrid seguirá especialmente expuesta a inundaciones urbanas provocadas por lluvias torrenciales y, en menor medida, al desbordamiento de ríos como el Manzanares, el Jarama, el Guadarrama, el Henares o el Alberche.