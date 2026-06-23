Sant Joan trae novedades en el tiempo: el fenómeno meteorológico que se vivirá durante la verbena

La verbena de Sant Joan es una de las noches más esperadas del año. Este martes se celebra bajo un episodio de calor intenso que ha puesto en alerta buena parte de Catalunya y España. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido el primer aviso de peligro por calor del año, mientras que las previsiones apuntan a temperaturas superiores a las habituales para finales de junio.

Los comarcas catalanas más afectadas son las del interior y Ponent, donde se registrarán temperaturas máximas de hasta 41 ºC y no bajarán de los 18 ºC. En el resto de la comunidad autónoma tampoco se quedará lejos, con temperaturas máximas de 37 ºC y 17 ºC de mínimas. Por lo tanto, las altas temperaturas no se limitarán a las horas centrales del día, ya que las noches también serán especialmente cálidas.

Avisos por altas temperaturas

Esta situación se enmarca en un episodio de calor excepcional que también afecta a amplias zonas de la Península. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por altas temperaturas en buena parte del territorio peninsular, especialmente en el sur, el centro y el valle del Ebro, donde se podría llegar a rebasar los 44º C y donde no se bajará de los 20 ºC durante la noche.

La temperatura que marca una parada de bus de Madrid. / Maria Aguilella Pardo / EFE

¿Qué hay detrás de este episodio?

Detrás de este calor extremo se encuentra un fenómeno que los meteorólogos denominan como cúpula de calor o 'heat dome', un término que ha ido ganando protagonismo en los últimos años debido a su relación con algunos de los episodios más intensos de calor registrados en distintas partes del mundo.

Una cúpula de calor se produce cuando un potente sistema de altas presiones permanece prácticamente inmóvil sobre una región durante varios días. Este bloqueo atmosférico actúa como una tapa que atrapa el aire caliente cerca de la superficie e impide la llegada de masas de aire más frescas. Como consecuencia, el calor se acumula progresivamente y las temperaturas van aumentando.

No somos los únicos

Los efectos de este fenómeno no solo se han dejado sentir en Catalunya o España, ya que la cúpula de calor se extiende sobre buena parte de Europa occidental y central, donde numerosos países están experimentando temperaturas muy superiores a las habituales. Francia, Italia o Alemania son algunos de los territorios que han activado alertas ante un episodio que está dejando registros de alrededor de los 40 ºC.

Según el portal y red de análisis meteorológico global Severe Weather Europe, la situación está siendo impulsada por la llegada de aire extremadamente cálido procedente del norte de África y por un potente anticiclón que favorece el estancamiento de las masas de aire caliente sobre el continente.

Hasta el jueves

Además, tanto la Aemet como el Meteocat prevén que la cúpula de calor se alargue, por lo menos, hasta el jueves 25, cuando "los descensos térmicos pueden ser notables. Y aunque las máximas seguirán siendo elevadas, es previsible que ya no se satisfagan los criterios de ola de calor".

Mientras miles de personas se preparan para celebrar la verbena de Sant Joan, las autoridades recomiendan extremar las precauciones frente al calor: mantener una hidratación adecuada, evitar exposiciones prolongadas al sol, y prestar especial atención a los colectivos más vulnerables.