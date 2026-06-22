Temperaturas máximas y mínimas previstas en Barcelona y resto de Catalunya este lunes por la ola de calor

En plena ola de calor, este lunes se experimentarán los valores más elevados de la semana en Catalunya. A pesar de que desde el martes se registrarán temperaturas algo más bajas, el descenso será muy ligero y no se empezará a notar hasta el jueves, cuando, según lo previsto, ya habrá terminado la primera ola de calor de 2026.

Aunque todavía no hay una fecha final para que acabe el calor. No obstante, las elevadas temperaturas no impiden que se den ocasionales episodios lluviosos en algunas zonas de la comunidad.

Previsión meteorológica para este lunes

Este lunes, los servicios meteorológicos anticipan una jornada soleada y especialmente calurosa. Pero durante la tarde, la nubosidad irá creciendo en el interior del tercio norte, donde se esperan chubascos dispersos, ocasionalmente acompañados de tormenta, en el Pirineo y Prepirineo. Asimismo, probablemente habrá presencia de polvo en suspensión.

Las temperaturas previstas experimentarán su punto máximo de toda la semana: en Barcelona se prevén temperaturas máximas de 34ºC y mínimas de 24ºC; en Tarragona máximas de 31ºC y mínimas de 21ºC; y en Girona valores de hasta 37ºC y mínimos de 19ºC. Finalmente, en Lleida se registrarán las marcas más elevadas: hasta 42ºC y mínimas de 21ºC.

El viento, por su parte, se prevé flojo y de dirección variable, y por la tarde, intervalos de componente sur.

Avisos por calor en Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado avisos de peligro por calor intenso para este lunes y martes de forma prácticamente generalizada para toda la comunidad, y hasta el miércoles en muchas comarcas de Lleida.

El calor intenso seguirá durante la noche en muchas zonas de Catalunya, por lo que se darán noches tropicales e incluso tórridas durante toda la semana. El litoral y prelitoral serán las zonas más afectadas y, en especial, en la ciudad de Barcelona probablemente se darán los valores más elevados.

Por este motivo, el Meteocat también ha activado avisos de peligro por calor nocturno la noche de este lunes a martes en gran parte de la provincia de Barcelona, con valores mínimos de entre 26ºC y 28ºC. También en las comarcas del sur de Lleida, entre 22ºC y 29ºC, y alguna comarca del norte de Tarragona, con mínimas de entre 21ºC y 27ºC.

Temperaturas máximas de hasta 42ºC

La predicción meteorológica para este martes apunta a una jornada mayormente soleada en el territorio catalán. Igual que el día anterior, a partir del mediodía irá creciendo la nubosidad en el Pirineo y Prepirineo, donde no se descartan chubascos y tormentas. Sin embargo, la intensidad será débil y se espera que las cantidades acumuladas sean poco abundantes. También podría haber polvo en suspensión.

Asimismo, los termómetros registrarán unos valores mínimos prácticamente iguales respecto al lunes, por encima de los 20ºC en muchas zonas de Catalunya, y superando los 25ºC en tramos del litoral central. Los máximos también será similar o ligeramente más bajos en general, con valores de entre 30ºC y 37ºC, excepto en Lleida y puntos de Catalunya central, donde oscilarán entre los 36ºC y 41ºC.

El viento se prevé flojo y de dirección variable, con intervalos de componente sur a partir del mediodía.

Último día de la ola de calor

Ya de cara al miércoles, día de Sant Joan, el Meteocat prevé que la ola de calor haya finalizado en gran parte de Catalunya y únicamente seguirán los avisos activos por calor intenso en comarcas de Lleida.

De esta manera, el cielo se mantendrá despejado, y a partir del mediodía también crecerá la nubosidad en el Pirineo, donde no se descartan chubascos y, puntualmente, tormentas. Además, probablemente haya polvo en suspensión.

Las temperaturas seguirán la misma tendencia que el martes: habrá pocos cambios en general. Pero las máximas podrían descender en los Pirineos y en la mitad occidental, y ascender en el Empordà.

Igualmente, los valores serán significativamente elevados en general, superando los 40ºC en Lleida, y el resto de provincias experimentarán marcas entre los 30ºC y los 36ºC.