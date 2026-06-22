¿Hasta cuándo va a durar la ola de calor en Catalunya? Ya hay fecha, según Meteocat

Tras un domingo con temperaturas de 38ºC en gran parte de Catalunya, que llegaron hasta los 41ºC en algunas zonas de Lleida, y en pleno episodio de temperaturas especialmente elevadas, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) aún no anuncia una fecha final para el calor.

Sin embargo, ya ha anticipado qué día los valores podrían descender y, en consecuencia, cuándo acaba la ola de calor.

Ola de calor en Catalunya

Durante esta semana, los pronósticos indican que serán muchas las comarcas catalanas que registrarán, como mínimo, tres días consecutivos con temperaturas anormalmente elevadas, el requisito necesario para hablar de ola de calor.

De esta forma, el Meteocat ha activado avisos de peligro por calor intenso para este lunes y martes de forma prácticamente generalizada para toda la comunidad, y hasta el miércoles en muchas comarcas de Lleida.

Sin embargo, y por mucho que a partir del miércoles bajen las temperaturas, lo harán de forma muy ligera y, aunque ya no se hablará de ola de calor, se seguirá hablando de calor.

Sin fecha de temperaturas mucho más suaves

De hecho, todavía no se puede dar una fecha concreta de cuándo las temperaturas serán mucho más suaves.

Concretamente, durante este lunes el calor llegará a su punto máximo de toda la semana: en Barcelona se prevén temperaturas máximas de 34ºC y mínimas de 24ºC; en Tarragona máximas de 31ºC y mínimas de 21ºC; y en Girona valores de hasta 37ºC y mínimos de 19ºC. Finalmente, en Lleida se registrarán las marcas más elevadas: hasta 42ºC y mínimas de 21ºC.

Valores de hasta 29ºC durante esta noche

El episodio de calor intenso no es exclusivo durante las horas centrales del día, sino que en muchas zonas de Catalunya las noches serán especialmente calurosas, y se darán noches tropicales e incluso tórridas durante toda la semana. El litoral y prelitoral serán las zonas más afectadas y, en especial, en la ciudad de Barcelona probablemente se darán los valores más elevados.

Por este motivo, el Meteocat ha activado avisos de peligro por calor nocturno la noche de este lunes a martes en gran parte de la provincia de Barcelona, con valores mínimos de entre 26ºC y 28ºC. También en las comarcas del sur de Lleida, entre 22ºC y 29ºC, y alguna comarca del norte de Tarragona, con mínimas de entre 21ºC y 27ºC.

Mínimas en ligero descenso

De cara al martes, todavía en plena ola de calor en Catalunya, se prevé que las temperaturas mínimas experimenten cambios ligeros. Las máximas prácticamente serán iguales que el lunes en la mitad sur de la comunidad y probablemente registrarán un ligero descenso en la mitad norte, excepto en Girona, donde se espera un ascenso ligero.

Igualmente, los valores serán significativamente elevados en general, superando los 40ºC en Lleida, y el resto de provincias experimentarán marcas entre los 31ºC y los 38ºC.

De la misma manera, para el miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia una tendencia con pocos cambios en las temperaturas mínimas. Pero las máximas podrían descender en los Pirineos y en la mitad occidental, y ascender en el Empordà, y probablemente no haya grandes cambios en el resto de zonas.