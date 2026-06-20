Así será el verano en Catalunya: el Meteocat apunta a que será más caluroso de lo habitual

Justo antes del inicio del verano astronómico -este domingo 21 de junio- en Catalunya siguen presentes los cambios drásticos del tiempo propios de la primavera: durante este lunes se han dado tormentas, especialmente intensas, y granizo en algunas zonas de la comunidad, mientras que en el resto se ha disfrutado de una jornada soleada y calurosa.

Asimismo, después del mes de mayo, que ha sido el más caluroso jamás registrado, los meteorólogos anticipan cómo podría ser el verano en Catalunya.

Última semana especialmente calurosa

El inicio de la semana ha estado marcado por las abundantes precipitaciones en el Pirineo y Prepirineo, y también por las elevadas temperaturas en el resto de Catalunya.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha avanzado que esta tendencia continuará: por un lado, los chubascos de tarde en el Pirineo seguirán presentes hasta el jueves como mínimo; y por otro, el calor irá siendo cada vez más intenso, hasta acabar la semana con valores máximos por encima de los 40ºC en algunas comarcas catalanas y con noches tropicales prácticamente en toda Catalunya.

Específicamente, para este martes se prevé un día despejado en gran parte del territorio, salvo en el Pirineo, donde irá creciendo la nubosidad y donde se esperan chubascos ocasionalmente en forma de tormentas. Los termómetros experimentarán valores completamente veraniegos, por encima de los 30ºC, en la mayoría de la comunidad y con marcas de hasta 37ºC en zonas de Lleida.

Pronósticos para finales de junio

La próxima semana, del 22 al 28 de junio, los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que el episodio de calor continuará en Catalunya, pero probablemente no de forma tan marcada como la semana anterior. Además, la tendencia no se muestra especialmente lluviosa en la comunidad.

Durante los últimos días de junio y los primeros de julio -del 29 de junio al 5 de julio-, la Aemet anuncia que podrían ser más cálidos de lo normal y con precipitaciones escasas. Por tanto, probablemente se dé un ambiente típicamente veraniego en toda la comunidad.

No obstante, cabe destacar que las previsiones están sujetas a mucha incertidumbre y pueden variar considerablemente.

Trimestre más cálido de lo normal

Las previsiones a largo plazo de los servicios meteorológicos apuntan a que será un trimestre más caluroso de lo normal y que predominarán los episodios de calor intenso en Catalunya. En general, los expertos anuncian una probabilidad elevada (60%) de que sea un verano muy cálido en la comunidad, así como de que sea lluvioso (50%). Por mucho que haya mayor riesgo de precipitaciones, esta previsión se refiere a que podría haber más episodios de tormenta de lo habitual, pero no necesariamente que vaya a llover mucho.

De esta manera, los mapas publicados por el Meteocat y los pronósticos de la Aemet muestran una tendencia cálida a la vez que lluviosa durante junio. La media de precipitación mensual en el tercio noreste de Catalunya es relativamente alta, como ya se ha estado experimentando este lunes y las anteriores semanas, mientras que en el resto del territorio hay menos probabilidad de lluvia.

Esta previsión se realiza de acuerdo con los mapas de anomalía de precipitación, que permiten visualizar fácilmente las zonas donde el sistema prevé menos lluvia (tonos en rojo) o más lluvia (tonos en azul) respecto a la media climática del modelo.

Mapa meteorológico de la anomalía de precipitación mensual durante junio del 2026. / Meteocat

Según los mapas meteorológicos, el mes de julio podría ser el más seco y caluroso. El resto del verano se muestra especialmente lluvioso, con tonos azules que cubren por completo la comunidad y que refuerzan la predicción, con probabilidades elevadas de precipitaciones anunciada por la Aemet. Aun así, la tendencia calurosa se espera prácticamente igual de intensa durante todo el trimestre.