Las 10 capitales españolas que alcanzarán los 40ºC según la Aemet

El verano astronómico llegará el próximo domingo 21 de junio y su inicio coincidirá con una tendencia climática veraniega ya establecida. Esto es debido a que este sábado se espera un ascenso generalizado de las temperaturas, que será mucho más marcado el domingo.

La dorsal situada sobre el golfo de Génova funciona como una cúpula de aire cálido que comprime el aire hacia el suelo, provocando cielos despejados y un aumento progresivo de las temperaturas. De esta forma, el anticiclón dará lugar a una situación de bloqueo durante el fin de semana y favorecerá el descuelgue de una dana al oeste de la Península Ibérica a partir del domingo.

Estos dos elementos facilitarán el desplazamiento hacia el norte de una masa sahariana, seca y cálida, lo que -junto a la insolación- provocará un episodio de temperaturas muy altas durante el domingo y buena parte de la próxima semana, especialmente en los valles y depresiones del interior peninsular. Por este motivo, algunos meteorólogos hablan de la llegada de la primera ola de calor del 2026 al país, que, por ahora, ya ha sido confirmada en Catalunya por el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Peligro importante por el calor desde este viernes

Con este escenario climático, la Aemet prevé un nivel de peligro importante por el episodio de calor ya desde este viernes, con especial efecto durante las horas centrales del día, sobre todo si hablamos de actividades al aire libre o personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.). También aumentará el riesgo de incendios, sobre todo en zonas del norte.

Para este viernes las temperaturas aún serán similares respecto a anteriores jornadas, aunque se esperan noches tropicales en los valles del suroeste y los litorales mediterráneos.

A partir del sábado, se espera que el valor de los termómetros ascienda de manera generalizada, con marcas máximas que rozarán los 40ºC en muchas ciudades, pero probablemente solo se superen en zonas del sur peninsular.

10 capitales españolas alcanzarán los 40ºC

Para el domingo, la Aemet ha activado avisos meteorológicos por temperaturas especialmente elevadas: prácticamente todas las comunidades autónomas españolas registrarán valores máximos por encima de los 30ºC; únicamente se situarán por debajo algunas zonas de Cádiz, Ceuta, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Por el contrario, la Aemet indica que diez capitales de provincias alcanzarán marcas superiores a los 40ºC:

Badajoz (Extremadura) Bilbao (Vizcaya, País Vasco) Ciudad Real (Castilla-La Mancha) Córdoba (Andalucía) Granada (Andalucía) Jaén (Andalucía) Lleida (Catalunya) Logroño (La Rioja) Toledo (Castilla-La Mancha) Zaragoza (Aragón)

A pesar del calor, las lluvias no desaparecen por completo, puesto que la entrada de calima y la nubosidad alta hará posibles algunas tormentas vespertinas.

Próxima semana más cálida

En cuanto a la próxima semana, es probable que las temperaturas presenten ligeros ascensos. Para el lunes, se prevén noches tropicales (mínimas por encima de los 20ºC), o incluso tórridas (por encima de los 25ºC), en algunas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos.

Sin embargo, de cara al martes, la posición de la dana provoca una gran incertidumbre en cuanto al tiempo. Por el momento, la Aemet espera subidas térmicas en el tercio oeste, y bajadas en el Cantábrico oriental y tercio noreste, con temperaturas superiores a los 40ºC en los extremos norte y sur peninsulares, y en algunas zonas del centro del país.

El escenario más probable es que, a partir del miércoles, las temperaturas comiencen a descender de forma ligera, pero aún manteniéndose en valores muy elevados durante buena parte de la semana. De esta forma, la Aemet todavía no ha determinado cuándo podría ser el final de este episodio cálido.