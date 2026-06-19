Aviso del Meteocat para Sant Joan: podría coincidir con la primera ola de calor de 2026

Sant Joan -el próximo 24 de junio- es una fecha marcada en el calendario para muchas localidades costeras españolas, que celebran la verbena de la que se considera la noche más corta del año con hogueras en la playa, una actividad que, por razones obvias, no se puede hacer con lluvia.

Es por ello por lo que preocupa el tiempo que va a hacer esa noche, y Catalunya no es una excepción.

Primeras previsiones

Las previsiones meteorológicas no tienen una fiabilidad total hasta pocas horas antes, pero ya existen predicciones tempranas indican que, durante el inicio del verano astronómico, habrá una dinámica veraniega consolidada en Catalunya, con lo que ello conlleva. Incluso el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha anunciado que podría coincidir con la primera ola de calor de 2026.

Tras un mes de junio marcado por los reiterados episodios lluviosos, los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que, durante la próxima semana -del 22 al 28 de junio-, el episodio de calor continuará en Catalunya, con valores en los termómetros por encima de los 30ºC en toda la comunidad, que podrían dispararse hasta los 42ºC en algunas zonas. Además, la tendencia no se muestra especialmente lluviosa.

Preaviso de peligro por calor intenso

Para Sant Joan se espera la configuración de un anticiclón que podría comenzar a formarse ya este sábado, por lo que las altas presiones en altura podrían dominar el territorio catalán. Esto provocará un ascenso significativo de los termómetros para las siguientes jornadas, derivando en la posible ola de calor.

Incluso el Meteocat ha activado un preaviso de situación meteorológica de peligro por calor intenso hasta el martes (verbena de Sant Joan), que afectará especialmente a las zonas del interior de Catalunya.

Hay que tener en cuenta que, para considerarse ola de calor, es necesario registrar temperaturas anormalmente elevadas durante un periodo prolongado de al menos tres días seguidos. Lo que indica que, si no se alarga la advertencia del Meteocat, el miércoles 24 de junio las temperaturas podrían bajar ligeramente.

Pronóstico para Sant Joan

Sin embargo, todo indica que la jornada de Sant Joan será especialmente calurosa: podrían darse noches tropicales -ojo, no confundir con noches tórridas o noches infernales- en toda la comunidad y, aunque no se descartan precipitaciones puntuales, la probabilidad de lluvia será muy baja.

Concretamente, la previsión meteorológica a largo plazo del Meteocat en la ciudad de Barcelona anticipa una probabilidad de lluvia de un 8% para ese día, mientras que la Aemet prevé temperaturas máximas de 32ºC y mínimas de 24ºC.

En la ciudad de Girona, el día de Sant Joan la probabilidad de lluvia se sitúa alrededor de un 9%, con una marca máxima registrada de hasta 39ºC y mínima de 23ºC.

En cuanto a la ciudad de Tarragona, la probabilidad de precipitaciones es menor que en las anteriores: un 4%. Y los termómetros podrían registrar valores máximos de 32ºC y mínimos de 22ºC.

Finalmente, en la provincia de Lleida probablemente se den los mayores contrastes entre comarcas: en la ciudad de Lleida hay una probabilidad de lluvia de un 9% y se esperan temperaturas máximas de 42ºC y mínimas de 23ºC; a la vez que en las comarcas pirenaicas, la probabilidad de precipitaciones sube a un 30% y los valores de los termómetros bajan a máximas de 27ºC y mínimas de 12ºC.