La Aemet anuncia la primera ola de calor del verano para la próxima semana: "No se descarta que las temperaturas superen los 40 grados"

La primera ola de calor del verano podría llegar pronto. El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía ha deslizado esta posibilidad en la previsión climatológica de cara al verano de 2026 en la comunidad. Los modelos apuntan que los meses de junio, julio y agosto serán un 60% más cálidos de lo normal en el tercio oriental de Andalucía, mientras esa probabilidad desciende levemente para el resto de la comunidad situándose en el 50%. Concretamente, el norte de la comunidad se vería más afectado con subidas de casi un grado por encima de la media.

"Al final de la semana que viene no se descarta que tengamos la primera ola de calor", ha subrayado Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía. Según ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación, hay señales que indican que las temperaturas podrían incrementarse "por encima de los 40 grados". No obstante, el delegado afirma que aún es pronto para confirmar esta situación ya que los pronósticos de la Aemet no son exactos a más de diez días de antelación.

El calor se concentraría en los principales valles del país, tales como el Guadalquivir, el Guadiana, el Tajo o el Ebro. "Cuando los valles se ponen a dar estos registros de temperaturas se llega en extensión a lo requerido para catalogar la situación de ola de calor", ha destacado Del Pino. Para que se produzca este escenario las altas temperaturas deben extenderse por el 10% del territorio nacional y permanecer de esta manera durante, al menos, tres días.

Subidas de hasta un grado por encima de la media en Sierra Morena

Respecto a la previsión para el verano, Juan de Dios del Pino define que será "cálido y seco". El delegado territorial de la Aemet ha explicado que hay un 60% de probabilidades de que en Andalucía oriental las temperaturas tengan un carácter más cálido, especialmente en la provincia de Almería. Una cifra que se reduce al 50% para el resto de la comunidad. "Hay una probabilidad un poquito mayor de que este verano sea más cálido de lo normal", ha expresado.

Más concretamente, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera anomalías positivas de entre 0 y 0,5 grados respecto a la media de los últimos treinta años en el tercio central de la comunidad, esto es, la zona de campiña. Por su parte, el ascenso sería de entre 0,5 y 1 grados en la franja norte de Andalucía. "Es decir, que va a hacer más calor en la Sierra Norte de Sevilla que en la Campiña Sevillana", ha comentado Del Pino.

En cuanto a las precipitaciones, existe un 50% de probabilidades de que en el extremo oriental andaluz la cantidad de lluvia registrada sea superior a lo normal. Por su parte, en el tercio central —como Jaén, Granada y Córdoba— baja a un 40% mientras en la zona occidental de Andalucía hay "una incertidumbre total". Juan de Dios del Pino ha explicado que en las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla los cálculos están empatados al 33% en los tres escenarios posibles: verano seco, normal y húmedo. "No hay señales que nos permita saber cómo va a venir el verano en precipitaciones", ha matizado.

La quinta primavera más cálida en Andalucía desde 1961

"Andalucía se está calentando más que en los últimos años". Juan de Dios del Pino ha realizado igualmente balance de la primavera, una estación que en Andalucía ha sido más calurosa. Una subida de 0,8 grados en comparación con la misma estación en 2024, mientras ha sido la quinta más calurosa desde 1961 con una temperatura media de 16,1 grados catalogándose como "cálida" por parte de la Aemet. La situación es más liviana respecto a los datos nacionales donde la catalogación ha sido de "extremadamente cálida".

En concreto, marzo no resultó tan caluroso en Andalucía, de hecho, hasta el 15 del citado mes los valores se mantuvieron conformes a la media de los últimos 30 años. El 10 de marzo fue el día más frío de la primavera cuando la media se situó en 7,1 grados (-4,9 respecto a la media). "Si no hubiese sido por aquel final de las borrascas, estaríamos hablando de una primavera mucho más alta", ha expresado Juan de Dios del Pino. Por su parte, el mes de abril ha sido el segundo más cálido siendo solo superado por el del año 2023, al tiempo que mayo ha registrado el día con más calor que fue el día 31 (+6,2 por encima de la media).

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En esta última jornada, la ciudad de Sevilla registró un total de 40,5 grados. "No tiene que pasar, los primeros 40 grados aparecían siempre a partir del 11 de junio. Al igual que ha ocurrido este año, se adelantaron en 2015, 2022, 2024 y 2025", apuntaba Del Pino en la habitual rueda de prensa donde ha informado de las previsiones para el verano a solo unos días del arranque oficial de la estación estival.