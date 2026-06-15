De las tormentas y el granizo al calor insoportable en apenas un par de días: la previsión del tiempo en Catalunya para esta semana

Tras una semana con cambios drásticos en el tiempo de Catalunya, la cual inició con precipitaciones y frío y acabó con un episodio caluroso y soleado, esta última semana de primavera la tendencia podría ser algo similar. La aproximación de una bolsa de aire frío en altura que atraviesa el sur de la península Ibérica traerá algunas lluvias intensas a algunas comarcas catalanas durante este lunes.

A pesar de las precipitaciones, el calor seguirá siendo el protagonista con valores máximos por encima de los 30ºC en las cuatro provincias de la comunidad y mínimas que no bajarán de los 20ºC en algunas zonas.

La previsión meteorológica para este lunes

Este lunes, los servicios meteorológicos anticipan una jornada lluviosa en algunas zonas y soleada en otras, pero con calor en toda Catalunya. Durante el final de la mañana, la nubosidad irá creciendo en el Pirineo, Prepirineo y en zonas del interior del cuadrante noreste, donde se esperan chubascos acompañados de tormenta y localmente de granizo.

De esta forma, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han activado avisos de nivel amarillo por la intensidad de las lluvias en la provincia de Barcelona, Girona y Lleida.

Las temperaturas máximas previstas experimentarán una bajada muy sutil respecto al domingo, pues los valores se sitúan entre los 27ºC y los 36ºC. Mientras, las mínimas estarán entre los 17ºC y los 20ºC, salvo en algunas zonas de la provincia de Barcelona, donde se esperan noches tropicales con valores de entre 21ºC y 22ºC.

El viento, por su parte, se prevé flojo y de dirección variable, y por la tarde, intervalos de componente sudeste en la mayoría de la comunidad, salvo en las zonas de la depresión central de Lleida, donde se esperan ráfagas ocasionales muy fuertes.

El martes, por encima de los 30ºC

La predicción meteorológica del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) para este martes apunta a una jornada mayormente soleada en el territorio catalán. Igual que el día anterior, a partir del mediodía irá creciendo la nubosidad en el Pirineo y Prepirineo, donde no se descartan chubascos y tormentas, que podrían ir acompañados de granizo. Sin embargo, la intensidad será menor y se espera que las cantidades acumuladas sean poco abundantes.

Asimismo, los termómetros registrarán unos valores más altos: las máximas probablemente no bajarán de los 26ºC en ningún punto de Catalunya y se situarán entre los 30ºC y los 37ºC en general. En cuanto a las mínimas, experimentarán valores similares respecto al día anterior.

El viento se prevé flojo y de dirección variable, con intervalos de componente sureste por la tarde.

Miércoles más estable

Ya de cara al miércoles, el Meteocat prevé que los efectos de la bolsa de aire frío se vayan reduciendo y la tendencia sea más estable en Catalunya. De esta manera, el cielo se mantendrá despejado en general, y a partir del mediodía también crecerá la nubosidad en los Pirineos, donde no se descartan chubascos y, localmente, tormentas.

Las temperaturas probablemente serán aún igual de elevadas que el martes, por tanto, las máximas oscilarán entre los 30ºC y los 37ºC, mientras que en zonas de Lleida probablemente se superen los 38ºC. Asimismo, también se darán noches tropicales en Barcelona y en algunas comarcas de Girona, donde se esperan mínimas de 23ºC y 22ºC, respectivamente.

Finalmente, el viento se prevé flojo, de dirección variable por la mañana, y de componente sureste el resto del día.