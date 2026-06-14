Los termómetros tocarán techo la próxima semana y dejarán un Sant Joan marcado por el calor extremo

A falta de de una semana para el inicio oficial del verano, que llegará el próximo 21 de junio, el episodio de calor atípico que comenzó a mediados del mes de mayo -y que ya dejó valores históricos como 39,5 grados registrados en Vinebre, un nuevo récord absoluto para ese mes de año, o los 25 grados nocturnos alcanzados en Barcelona-, amenaza con una nueva subida de temperatura a final de junio.

Las playas del litoral catalán se han llenado desde finales de mayo, dando lugar a imágenes típicas de la temporada alta, una situación que se ha repetido este fin de semana con dos nuevas jornadas calurosas en las que se han alcanzado 30 grados en Barcelona, según los datos de la estación meteorológica del Raval.

Este domingo han prevalecido las altas temperaturas en todo el territorio y se han rozado los 37 grados en Catalunya. El registro más alto se ha alcanzado en Vilanova de Segrià (36,9), aunque las estaciones meteorológicas de Lleida - la Femosa, Vinebre, el Poal, Artés, Baldomar, Albesa, Alfarràs, Mollerussa o Castellnou de Seana también se han situado por encima de los 36. Las temperaturas altas predominarán también durante el final de junio, cuando los valores serán más típicos del mes de julio.

Hasta 40 grados

La próxima semana, todavía en verano meteorológico, los valores seguirán al alza y en Barcelona podrán superarse los 30 grados de máxima y los 24 de mínima, acercándose peligrosamente a las noches tórridas. La subida de temperaturas será más evidente en la semana del 22 de junio, dejando valores de calor extremo para Sant Joan, una fecha marcada en el calendario para todas las localidades del Mediterráneo. En Barcelona, se podrían alcanzar los 35 grados de máxima, mientras algunas zonas del país podrían rozar los 40 grados.

Noticias relacionadas

Esta situación puede extenderse en el resto de España, donde los termómetros ya han superado este domingo los 39 grados en Córdoba. El modelo europeo sugiere que las temperaturas volverán a ser anormalmente altas este final de junio, como ya pasó a finales de mayo, por la presencia de anticiclones subtropicales que afectarán a todo el sur de Europa dejando un calor extremo y noches tórridas en gran parte del país, que subirán los termómetros especialmente en el sur de la península, donde podrían registrarse valores hasta seis puntos por encima de la media.