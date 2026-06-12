El termómetro se dispara en Catalunya: episodio de calor hasta los 30ºC en estas zonas

Dejando atrás las lluvias y el frío de los últimos días, la tendencia meteorológica para este junio en Catalunya será de sol y calor. Desde este viernes, un anticiclón ya se ha instalado en la comunidad y provocará un notable aumento en las temperaturas durante los próximos días e incluso semanas, ya que todavía no hay una fecha final establecida.

Sin embargo, el ambiente seco y caluroso podría dar cierta tregua durante el domingo y el inicio de la próxima semana debido a la llegada de una dana. En Catalunya, esta bolsa fría probablemente quedará absorbida dentro del anticiclón. Eso sí, pese a no disponer de la suficiente fuerza para imponerse, sí que podríallegar a debilitarlo y traer alguna tormenta.

Previsión meteorológica para este viernes

Para el viernes, los servicios meteorológicos anticipan una previsión de estabilidad generalizada en Catalunya. Durante la mañana, se impondrá el ambiente soleado, y por la tarde, algunas nubes en el prelitoral y en el Pirineo. Igualmente, ya no se esperan precipitaciones en ninguna zona de Catalunya.

Las temperaturas máximas previstas experimentarán una subida notable respecto al día anterior, con diferencias de entre tres y siete grados. El caso más destacable es el de la Seu d'Urgell, donde el jueves se registró un valor máximo de 25.7ºC, mientras que este viernes se espera llegar a los 32ºC. También está previsto un ascenso de 3ºC en Barcelona, pasando de 25ºC a 28ºC; un aumento de 4ºC en Vielha (Lleida), que pasará de los 21ºC a los 25ºC; y en Girona, de 27.9ºC a 32ºC.

El viento, por su parte, se prevé flojo y de dirección variable, con intervalos del norte y noroeste en el Empordà.

El sábado vuelven las noches tropicales a Barcelona

La predicción meteorológica del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) para este sábado apunta a una jornada igual de soleada que el día anterior, aunque algo nublada por la tarde en el Pirineo.

Asimismo, los termómetros seguirán registrando unos valores más altos: las máximas probablemente no bajarán de los 27ºC en ningún punto de Catalunya y se situarán entre los 29ºC y los 33ºC en la mayoría de zonas, e incluso llegarán hasta los 36ºC en algunas comarcas de Lleida. En cuanto a las mínimas, también experimentarán una subida notable. De hecho, en el litoral se prevén por encima de los 21ºC, lo que dará lugar a una noche tropical en Barcelona.

El viento se prevé flojo y de dirección variable, con intervalos de componente sur y este por la tarde.

Domingo más caluroso pero con lluvias

Ya de cara al domingo, el Meteocat prevé otra jornada soleada y calurosa, pero el acercamiento de una bolsa de aire frío por la tarde dejará algunos chubascos y tormentas en el Pirineo.

Las temperaturas serán aún más elevadas y las máximas oscilarán entre los 30ºC y los 34ºC, mientras que en zonas de Lleida probablemente se superen los 38ºC. Asimismo, también se darán noches tropicales en Barcelona y en algunas comarcas de Girona, donde se esperan mínimas de 22ºC y 21ºC, respectivamente.

Finalmente, el viento se prevé flojo, de dirección variable y de componente sur por la tarde.