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Fin de semana con Dana en estas zonas de España: fuertes tormentas entre el domingo y el martes

Si esta depresión aislada atraviesa la Península afectaría zonas desde Galicia hasta Andalucía

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Una fuerte tormenta con pedrisco azota el área de Barcelona.

Una fuerte tormenta con pedrisco azota el área de Barcelona. / MANU MITRU

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Oriol García Dot

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España ha iniciado la semana con un panorama meteorológico muy desigual, marcado por la presencia de aire frío en el norte, mientras que el centro y el sur viven un ambiente más cálido de lo normal para ser junio. Sin embargo, la situación podría cambiar drásticamente a finales de semana con la posible llegada de una dana, que daría lugar a tormentas en la mayor parte del país.

Según MeteoRed, el avance de varios frentes está favoreciendo las precipitaciones en diferentes provincias, sobre todo en el norte, donde han ganado intensidad en el noreste peninsular, con tormentas puntualmente fuertes. Ante este panorama, se empieza a advertir la posible llegada de una dana que podría provocar cambios meteorológicos más significativos el fin de semana.

Desde este jueves, la atmósfera está tendiendo a volverse más inestable en nuestro entorno, con un chorro polar que presentará ondulaciones más marcadas. Las altas presiones se irán retirando hacia el norte peninsular y esto favorecerá un ambiente más estable y un aumento progresivo de las temperaturas en la mayor parte del territorio. Además, durante el fin de semana, este anticiclón se situará sobre el centro de Europa.

Posibilidad de dana en la Península

Aun así, existe la posibilidad de que una pequeña ondulación de este chorro polar facilite el desprendimiento de una masa de aire frío al oeste de la Península a partir del viernes. A partir de ese momento, la previsión, según Meteored, pierde precisión, pero los escenarios más recientes indican que esa bolsa de aire frío podría acercarse a la Península con el desplazamiento de las altas presiones hacia Europa.

La mayoría de simulaciones actuales sugieren que esta perturbación podría independizarse del chorro polar y transformarse en una dana muy cerca de la Península. Según esta plataforma digital, es relevante recordar que gran parte de las tormentas que se dan durante el verano fuera del norte están relacionadas con este tipo de masas de aire frío.

No siempre hay lluvias catastróficas

También quieren mandar un mensaje de tranquilidad a la población asegurando que "una dana no es sinónimo de lluvias catastróficas, este elemento atmosférico es simplemente una depresión o baja aislada en niveles medios-altos".

Dentro de toda esta incertidumbre, el modelo europeo apunta a que esta dana podría cruzar la Península entre el domingo y el martes a través del Estrecho. Otros modelos la sitúan desplazándose de suroeste a noreste, e incluso hay modelos que la mantienen en el Atlántico, sin entrar en nuestro territorio.

Tormentas extendidas durante el fin de semana

Lo que parece claro es que, si finalmente afecta a España, podría dejar tormentas más extendidas y localmente muy intensas en amplias zonas del país, con riesgo de lluvias fuertes, granizo y rachas de viento intensas. De hecho, se espera que las principales zonas afectadas sean Galicia, parte de la cordillera Cantábrica, Zamora, Salamanca y algunos puntos de Extremadura.

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Por tanto, aunque habrá que ir actualizando la situación de esta dana, si esta depresión aislada atraviesa la Península o pasa cerca del Estrecho, se podría producir un episodio de tormentas más generalizado y potencialmente hostil. Se estima que la situación dejaría fuertes precipitaciones desde este domingo hasta el próximo martes, en gran parte de la Península Ibérica, afectando zonas desde Galicia hasta ciertos puntos de Andalucía.

Previsión de Meteored sobre las precipitaciones en España el lunes 15 de junio.

Previsión de Meteored sobre las precipitaciones en España el lunes 15 de junio. / Meteored

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