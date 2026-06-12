Los meteorólogos coinciden sobre el calor en Catalunya: hay que prepararse

Situados en pleno junio y a pocas semanas del inicio del verano astronómico -el próximo domingo 21 de junio-, en Catalunya continúan los cambios drásticos del tiempo propios de la primavera. Hace escasos días, justo antes de una primera semana de este mes dominada por la lluvia, ya se anunció que mayo había sido el más caluroso jamás registrado. Asimismo, esta semana sigue el ambiente primaveral que ha traído precipitaciones y, a partir de este viernes, regresará el calor y el buen tiempo.

De esta forma, los meteorólogos han anunciado como podría ser el mes de junio y el resto del verano en Catalunya, según los datos que muestran los modelos y mapas meteorológicos.

Primeras semanas del mes más inestables

Tras unos días de tregua durante estas primeras semanas de junio en Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) avanza que las temperaturas veraniegas vuelven con intensidad a partir de este viernes, aunque lo harán de forma progresiva.

Para este jueves aún se preveía una jornada marcada por el ambiente frío, con valores máximos que no superarán los 30ºC y mínimas por debajo de los 20ºC. Sin embargo, el episodio de lluvias prácticamente ya se daba por finalizado.

A partir de este fin de semana, los termómetros volverán a experimentar valores completamente veraniegos y se registrarán marcas por encima de los 30ºC en la mayoría del territorio.

Pronósticos para junio

La próxima semana, del 15 al 21 de junio, los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que el episodio de calor continuará. Se esperan temperaturas algo más bajas respecto a este sábado y domingo, pero igualmente con valores por encima de lo normal para esta época del año. Asimismo, podrían llegar algunas lluvias puntuales que afecten especialmente a las zonas del norte de la comunidad.

Durante la cuarta semana de junio, del 22 al 28 de junio, continuarán las temperaturas altas, que a su vez aumentarán la posibilidad de chubascos tormentosos en zonas del interior del territorio catalán.

No obstante, la Aemet destaca que esta previsión está sujeta a mucha incertidumbre y puede variar considerablemente.

Verano más cálido de lo normal

Las previsiones a largo plazo de los servicios meteorológicos apuntan a que será un trimestre más caluroso de lo normal y que predominarán los episodios de calor intenso en Catalunya. En general, la probabilidad de que sea un verano muy cálido en la comunidad es alta (60%), así como la de que sea lluvioso también es elevada (50%). Por mucho que haya mayor riesgo de precipitaciones, la traducción de esta previsión es que podría haber más episodios de tormenta de lo habitual, pero no necesariamente que vaya a llover mucho.

Específicamente, los mapas publicados por el Meteocat muestran una tendencia más cálida a la vez que lluviosa durante el mes de junio, con una media de precipitación mensual alta en el tercio noreste de Catalunya y menos probabilidad en el resto del territorio. Esta previsión se realiza de acuerdo con los mapas de anomalía de precipitación, que permiten visualizar fácilmente las zonas donde el sistema de pronósticos prevé menos lluvia (tonos en rojo) o con más lluvia (tonos en azul) respecto a la media climática del modelo.

Mapa meteorológico de la anomalía de precipitación mensual durante junio del 2026. / Meteocat

En cuanto al resto del verano, los mapas meteorológicos anticipan unas semanas especialmente lluviosas, con tonos azules que cubren por completo la comunidad y que refuerzan la predicción con probabilidades elevadas de precipitaciones anunciada por la Aemet. De la temporada estival, únicamente el mes de julio se muestra más seco.