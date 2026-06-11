Ni calor ni frío: el Meteocat avanza la predicción del tiempo para este jueves

Tras el frente frío que ha dejado un tiempo típico primaveral durante esta semana en Catalunya, la tendencia que dominará la comunidad catalana a partir del viernes estará marcada por la llegada de un anticiclón que traerá de vuelta temperaturas inusualmente elevadas.

Sin embargo, para este jueves aún se prevé una jornada fría, con valores máximos que no superarán los 30ºC y mínimas por debajo de los 20ºC. Con todo, el episodio de lluvias prácticamente ya ha finalizado y, por ahora, no se prevé que regresen nuevas precipitaciones.

Previsión meteorológica para este jueves

La predicción meteorológica del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) para este jueves apunta a una jornada tranquila y nublada por momentos, pero todavía con una sensación térmica de frío.

Desde las primeras horas, en la mitad oriental de Catalunya se están dando intervalos de nubes bajas que pueden traer precipitaciones débiles, aunque por la tarde probablemente el cielo se irá despejando. En el resto del territorio, la jornada será soleada con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas máximas previstas experimentarán una ligera subida, mientras que las mínimas tocarán fondo antes de volver a ascender mañana. De esta forma, únicamente se superarán los 30ºC en algunas zonas de la provincia de Lleida, y ninguna provincia se situará en valores mínimos por encima de los 20ºC.

El viento, por su parte, se prevé flojo y de dirección variable en la mayoría de la comunidad salvo en el Empordà, donde vendrá del norte, mientras que en Tarragona lo hará por el noreste por la mañana y del sur por la tarde, con algunas ráfagas algo más intensas.

Viernes estable en toda Catalunya

Para el viernes, los servicios meteorológicos anticipan una previsión generalizada de estabilidad. Durante la mañana, se impondrá el ambiente soleado, y por la tarde, algunas nubes. Cabe destacar que para entonces ya no se esperan precipitaciones en ninguna zona de Catalunya.

Asimismo, los termómetros empezarán a registrar unos valores máximos más altos, que se situarán entre los 25ºC y los 31ºC en la mayoría del territorio catalán, a excepción de la provincia de Lleida, donde podrían llegar hasta los 34ºC. En cuanto a las mínimas, también experimentarán una ligera subida, pero aún permanecerán por debajo de los 20ºC.

El viento se prevé flojo y de dirección variable, con intervalos del norte en el Empordà.

Sábado con hasta 36ºC

Ya de cara al fin de semana, el Meteocat prevé que se mantenga un tiempo soleado y caluroso, con un ambiente propio del verano.

Concretamente, el sábado predominarán los cielos prácticamente despejados y las temperaturas serán más elevadas, superando incluso los 20ºC mínimos en zonas del litoral. Las máximas oscilarán entre los 27ºC y los 34ºC, aunque en Lleida probablemente se superen los 36ºC.

El viento se prevé flojo y de dirección variable, predominando por la tarde el componente sur.

El domingo será el día más caluroso de la semana, con temperaturas que superarán los 30ºC en la mayoría de Catalunya; donde no lo haga, igualmente, tampoco bajarán de la marca de los 27ºC.