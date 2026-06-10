El Meteocat avisa de lo que puede ocurrir con el tiempo durante el recorrido de León XIV en papamóvil por Barcelona

Con la llegada del papa León XIV a Barcelona, miles de personas se han congregado en el centro de la ciudad para recibirlo y hoy miércoles aguardan la imagen del Pontífice en el papamóvil. León XIV seguirá un recorrido por el Eixample, desde paseo de Gràcia con Diagonal hasta la Sagrada Família; una ruta que recorrerá en unos 15 minutos.

Sin embargo, las previsiones han disparado la preocupación entre los asistentes, atentos a cómo evoluciona el tiempo en Barcelona. Dado que la ciudad ha amanecido con la presencia de nubes altas y medias, que ya cruzan de oeste a este y podrían presagiar lo peor, la pregunta que muchos se hacen a estas horas es si el día podrá aguantar sin lluvia,.

Previsión meteorológica para este miércoles

La predicción meteorológica de este miércoles apunta a una jornada inestable en gran parte de Catalunya debido al aire frío en altura que hasta el jueves seguirá afectando la comunidad.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá nublado e incluso se espera algún chubasco aislado en la mitad este y en el litoral y prelitoral central. No obstante, a partir del mediodía, las lluvias se desplazarán hacia el cuadrante noreste y afectarán especialmente al Pirineo, aunque serán de intensidad débil.

Por la tarde, la nubosidad irá disminuyendo y, aunque no desaparecerá totalmente, dará paso a algunos ratos de sol en la mayoría del territorio catalán.

Los termómetros registrarán valores máximos más bajos, siendo hoy el último día de la semana en que las temperaturas desciendan.

Tiempo en Barcelona

Concretamente, en la ciudad de Barcelona, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha anunciado que la probabilidad de precipitación es mínima, pese a que la presencia de nubes podría llevar a pensar lo contrario.

A partir del mediodía, de hecho, la probabilidad de precipitaciones caerá hasta el 0%. Antes, la cantidad que se espera es 0.1 mm, lo que equivale a alguna llovizna muy débil que probablemente no llegue ni a dejar el suelo mojado.

Las temperaturas previstas experimentarán una bajada ligera, dando pie a un ambiente suave durante toda la jornada en Barcelona, con valores entre los 21ºC y 22ºC hasta la madrugada.

El viento, por su parte, se prevé flojo y de componente oeste con rachas que podrían superar la marca de los 15 km/h, y por la tarde, pero que irán bajando a ráfagas máximas de 8 km/h.

El recorrido del Papa, a salvo

De esta forma, en Barcelona, a las 18.30 horas de la tarde, hora a la que el papa León XIV iniciará su recorrido a bordo del papamóvil, el tiempo aguantará estable. El cielo se mantendrá entre poco nublado, con 0% probabilidad de lluvia una temperatura media de 21ºC y golpes de viento de máximo 11 km/h.