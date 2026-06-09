¿Qué tiempo va a hacer durante la visita del Papa León XIV a Barcelona? El Meteocat anuncia cambios

La visita del Papa León XIV movilizará toda Barcelona este martes y miércoles: miles de personas se desplazarán al centro de la ciudad para ver la llegada del jefe de la Iglesia Católica.

No obstante, la previsión meteorológica apunta a que el tiempo no será el mejor de todos. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé la presencia de algunas nubes y contempla la posibilidad de que caigan sobre la capital catalana algunas gotas de lluvia e incluso chubascos.

Hoy, 9 de junio

Para hoy, día 9, la agencia ha anunciado el paso de un frente frío debilitado en el norte de Catalunya, que favorecerá la presencia de nubes y precipitaciones leves, tanto por la mañana como por la tarde, en la zona del Pirineo y el Prepirineo.

Barcelona ha amanecido con nubes altas y medianas asociadas a este frente, por lo que tampoco se descarta la lluvia a lo largo del día. Pese a ello, las nubes irán rompiéndose poco a poco hasta dar paso a una jornada con ratos de sol.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un valor máximo de 26 grados en el mediodía. El calor será moderado, pero se combinará con altos niveles de humedad en las horas centrales del día -en algunos momentos, de más del 60%-, lo cual se traducirá en una sensación de sofoco. Por suerte, también se prevé un viento con rachas de hasta 18 km/hora.

Miércoles, 10 de junio

Mañana, 10 de junio, el día arrancará con un cielo nublado y un ambiente menos caluroso. A su vez, el riesgo de lluvia aumentará con respecto al día anterior, mientras que la temperatura máxima será de 24 grados. Más tarde, entre las 18 y 19 horas, irá bajando hasta situarse en los 21 grados.

Meteocat avisa de que, durante la jornada, soplará viento de jaloque y de levante, con rachas que podrían superar la marca de los 15 km/h a lo largo del mediodía y la tarde.