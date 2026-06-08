Aumento de las temperaturas, pero con alguna sorpresa: la predicción de Meteocat

Con el anticiclón instalado en Catalunya desde el domingo, se espera que la semana que recién arranca esté marcada por el sol y el calor. Igualmente, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) anuncia alguna sorpresa que puede acabar con la estabilidad climática por momentos. Esto se debe a alguna bajada progresiva en las temperaturas y a las tardes lluviosas en algunas comarcas de la comunidad.

A partir del jueves la tendencia probablemente vuelva a ser estable y cálida prácticamente en toda Catalunya, con un tiempo que recordará más al verano que a la primavera. Con todo, aún podría quedar alguna lluvia débil y aislada en el Pirineo.

Previsión meteorológica para este lunes

La predicción meteorológica de este lunes apunta a una jornada tranquila y soleada en la mayoría de Catalunya salvo en el Pirineo, donde la nubosidad irá aumentando por la tarde, cuando se esperan chubascos aislados y localmente acompañados de tormenta. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo por la intensidad prevista de las precipitaciones, aunque por lo general se esperan lluvias poco intensas y las cantidades acumuladas probablemente sean escasas.

Las temperaturas previstas experimentarán una subida ligera, si bien no se notarán demasiados cambios cambios. De esta forma, las máximas se situarán alrededor de los 27ºC en las provincias de Barcelona y Tarragona, estarán por encima de los 30ºC en Girona y podrían llegar hasta 34ºC en Lleida.

El viento, por su parte, se prevé flojo y de dirección variable, con tendencia a componente sur por la tarde y aumentos ocasionales de intensidad en el sur de Lleida.

Martes inestable en el norte

Para el martes, los servicios meteorológicos anticipan una previsión soleada en general, aunque algo más inestable que el día anterior. Esto se debe a la cola de un frente frío que cruzará Catalunya durante la madrugada del martes y que ya desde medianoche provocará chubascos en el cuadrante noroeste, especialmente en el Pirineo, donde se esperan durante toda la jornada.

A partir del mediodía, se prevén chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en puntos del cuadrante nordeste y, por la tarde, las lluvias podrían extenderse al prelitoral sur.

Asimismo, los termómetros podrían empezar a registrar unos valores máximos más bajos en el litoral y en puntos del interior de Catalunya.

Se prevé viento de intensidad moderada y componente norte en el Empordà, mientras que en el resto del territorio será flojo y de dirección variable.

Miércoles con temperaturas más bajas

Ya de cara al miércoles, el Meteocat prevé que se mantenga un tiempo más nublado y lluvioso. A media mañana se espera una banda de nubes de oeste a este de Catalunya que irá dejando alguna lluvia débil a su paso. Antes del mediodía, probablemente llegarán las precipitaciones a zonas del Pirineo y Prepirineo, y no se descartan tampoco en el interior noreste.

En cuanto a las temperaturas, los valores serán moderadamente más bajos, sobre todo en la depresión central de Lleida y en el prelitoral. Las máximas se darán en la provincia de Tarragona, donde se espera registrar entre 26ºC y 31ºC. En los registros de Barcelona, los valores máximos se situarán entre 24ºC y 29ºC; en Girona, entre 21ºC y 27ºC; y en Lleida podrían ir desde los 17ºC hasta los 30ºC según la zona.

Finalmente, el viento también se prevé flojo de dirección variable en toda Catalunya, excepto en el Empordà, donde predominará el componente del noroeste.