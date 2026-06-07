Los termómetros se vuelven a disparar: las máximas más altas podrían alcanzar los 38 grados en Andalucía

Andalucía afronta un nuevo repunte de temperaturas en el arranque de junio, con el valle del Guadalquivir como una de las zonas donde más se notará el calor. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado un ascenso térmico en el tercio occidental de la comunidad, mientras que en el resto los valores se mantendrán con pocos cambios.

Las máximas más elevadas se registrarán en Córdoba y Sevilla, con 35 grados en ambas provincias. Por detrás se situarán Granada, con 33 grados, y Jaén, con 32. El ambiente será ya claramente cálido en buena parte del interior andaluz, aunque el episodio irá ganando intensidad en las próximas jornadas.

El calor se dejará sentir especialmente en el valle del Guadalquivir, donde ciudades como Sevilla y Córdoba superarán los 35 grados de manera holgada durante la semana. En la capital hispalense, la previsión apunta a una escalada progresiva hasta el martes, cuando el termómetro podría alcanzar los 38 grados.

El cielo estará este sábado poco nuboso, con intervalos de nubes altas en general. En la vertiente mediterránea se esperan nubes bajas y no se descartan brumas matinales. Además, podrían producirse chubascos ocasionales en las sierras surorientales, localmente acompañados de tormenta.

Los vientos soplarán flojos variables, por lo que la sensación de calor será más acusada en las horas centrales del día en las zonas del interior. La ausencia de precipitaciones en Sevilla durante los próximos días y el predominio de cielos despejados o poco nubosos reforzarán ese ambiente veraniego.

Sevilla, día a día

La subida será gradual desde este sábado, con una máxima de 35 grados y una mínima de 19. El domingo, la capital alcanzará los 35 grados, también con 19 de mínima, en una jornada poco nubosa.

El lunes llegará uno de los saltos más claros, con 37 grados de máxima y 19 de mínima, ya con cielos despejados. El martes será previsiblemente el día más caluroso de la semana, con 38 grados de máxima y una mínima que subirá hasta los 21, lo que anticipa una madrugada más cálida.

A partir del miércoles se espera un ligero respiro, aunque dentro de valores todavía altos para estas fechas. Sevilla bajará a 35 grados de máxima, con 19 de mínima, y el jueves se mantendrá en torno a los 35 grados, con una mínima de 20.

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En conjunto, la capital sevillana encadenará varios días por encima de los 35 grados, con el martes como jornada más exigente por calor y con un ambiente plenamente veraniego en la primera mitad de la semana.