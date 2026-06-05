Previsión meteorológica
Adiós al mal tiempo en Catalunya: Meteocat anuncia sol y temperaturas agradables
Las lluvias van remitiendo e irán dejando paso al calor
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Después de una semana con un tiempo propio de la primavera y marcada por los efectos de un frente frío que han dejado tanto lluvias y temperaturas más suaves como calor y sol, llega un fin de semana con un clima más estable en Catalunya.
Desde este viernes, la masa de aire ya se está alejando de la comunidad y, en consecuencia, las precipitaciones irán remitiendo poco a poco y dejarán al sol como único protagonista.
No obstante, hasta la siguiente semana los termómetros no recuperarán aún los valores especialmente elevados con los que despedimos mayo, aunque sí irán subiendo progresivamente. Con esto, a partir del lunes, la posible llegada de un anticiclón podría traer de vuelta los episodios de calor intenso.
Previsión meteorológica para este viernes
La predicción meteorológica de este viernes apunta a una jornada más tranquila y soleada, pero aún se prevén precipitaciones en determinadas zonas de Catalunya.
Hasta media mañana, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) espera algunos chubascos aislados en el litoral y prelitoral sur. A partir de entonces, se extenderá a las comarcas del nordeste. Sin embargo, serán lluvias poco intensas y las cantidades acumuladas probablemente sean escasas.
Las temperaturas previstas experimentarán un descenso y podrían registrar valores más bajos que el jueves. De esta forma, la máxima no superará los 30ºC en ningún punto de Catalunya, y las mínimas no pasarán de los 20ºC.
El viento, por su parte, se prevé flojo y de componente norte o noroeste en el litoral, y de dirección variable en el resto por la mañana. A su vez, por la tarde podría predominar el componente sur.
Sábado estable pero con lluvias
Para el sábado, los servicios meteorológicos anticipan una previsión más estable y con mayor presencia del sol. No obstante, aún son probables las lluvias: durante la tarde se esperan chubascos y alguna tormenta aislada reducida en el Pirineo y en el interior del cuadrante nordeste.
Los termómetros podrían empezar a registrar un ascenso moderado, aunque las mínimas seguirán por debajo de los 20ºC y las máximas estarán alrededor de los 27ºC y los 29ºC, llegando hasta 31ºC y 32ºC en algunas comarcas de Lleida.
El viento se prevé flojo durante todo el día y con brisas en las horas centrales.
Domingo soleado y con más calor
Este domingo, el Meteocat prevé que se mantenga un tiempo aún más estable, dominado por el ambiente soleado. Las lluvias únicamente afectarán a las comarcas del Pirineo a partir del mediodía, y con cantidades escasas.
En cuanto a las temperaturas, los valores serán similares respecto al día anterior, pudiendo incluso aumentar ligeramente. Con esto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé registrar hasta 33ºC en algunas zonas de Lleida, y situarse por encima de los 25ºC en toda Catalunya.
Finalmente, el viento también se prevé flojo durante el día y con brisas durante el mediodía.
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