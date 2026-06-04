Última hora del tiempo, hoy en directo | Meteocat emite un aviso de tiempo violento extremo en el norte de Catalunya

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activado en fase de alerta el Plan especial por riesgo de inundaciones (Inuncat) ante la previsión de chubascos muy intensos este jueves por la tarde. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha incrementado el peligro de aguaceros en varias comarcas, especialmente las de Barcelona y Girona.

Sigue en este hilo en directo la actualidad meteorológica:

¿Hasta qué hora lloverá? En principio, el Servei Meteorològic de Catalunya mantiene un aviso por lluvias intensas en prácticamente toda Catalunya hasta medianoche. En concreto, a partir de las 18h las lluvias empezaban a estar más presentes en el territorio catalán y perdurarán hasta la noche. Sin embargo, este viernes algunas comarcas del litoral (Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès y Garraf) están en aviso por lluvias hasta las 6h de la madrugada.

10 llamadas al 112 El teléfono de emergencias 112 ha recibido, hasta el momento, 10 llamadas relacionadas con el episodio de lluvias de esta tarde. La mayoría, 6 de ellas, se han reaalizado desde la comarca de el Ripollès.

Precipitaciones registradas en 30 minutos (calculadas en litros por metro cuadrado) ➡Santuari Queralt (Berguedà): 41,6 ➡Montesquiu (Osona): 34,3 ➡S. Joan de les Abadesses (Ripollès): 31,8 ➡l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà): 22,3 ➡Torroja del Priorat (Priorat): 20,3 ➡la Quar (Berguedà): 20,9 ➡Orís (Osona): 16,2

C-17 cortada en Ripoll La C-17 está cortada en Ripoll en ambos sentidos por la caída de árboles en la vía. En caso de que se tenga que pasar por ahí, es recomendable utilizar otra carretera alternativa.

¿Dónde se concentran las lluvias? En estos momentos, las dos grandes masas de lluvias se sitúan en el Pirineo catalán, donde hay un aviso por tiempo violento sobre todo en el Berguedà, y en la zona prelitoral y litoral catalana. En el caso de Barcelona, las lluvias son presentes parcialmente y de manera menos intensa. Eso sí, no se descarta que más adelante se registren altos volúmenes de precipitaciones. Radar del Metocat el jueves 4 de junio de 2026 / Meteocat

Aviso por tiempo violento Meteocat ha emitido un aviso por tiempo violento para las próximas dos horas en las comarcas de Lluçanès, Osona, Ripollès y Solsonès, con mucha más probabilidad en el Berguedà. En estas comarcas del norte de Catalunya se espera posibilidad de granizo de más de 2 centímetros y rachas de viento de más de 90 km/h.

Medidas de protección Protecció Civil pide extremar las precauciones, seguir las previsiones meteorológicas y no ponerse en riesgo. Así, recuerda que hay que alejarse de ríos, rieras y barrancos, aunque no llueva en la zona, y en ningún caso cruzarlos aunque lleven muy poca agua. Ante cualquier emergencia, hay que llamar al 112