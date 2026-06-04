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Última hora del tiempo, hoy en directo | Meteocat emite un aviso de tiempo violento extremo en el norte de Catalunya

Protecció Civil pide "mucha prudencia" por la previsión de tormentas y crecidas súbitas de ríos en Barcelona y Girona esta tarde

Personas con paraguas bajo la lluvia en Barcelona.

Personas con paraguas bajo la lluvia en Barcelona. / Jordi Cotrina

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Protecció Civil de la Generalitat mantiene activado en fase de alerta el Plan especial por riesgo de inundaciones (Inuncat) ante la previsión de chubascos muy intensos este jueves por la tarde. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha incrementado el peligro de aguaceros en varias comarcas, especialmente las de Barcelona y Girona.

Sigue en este hilo en directo la actualidad meteorológica:

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