¿Cuándo va a llover en Barcelona? Meteocat activa avisos por fuertes tormentas en Catalunya

En Catalunya, el clima típico de verano ha quedado atrás y ha dejado paso al cambio drástico de tiempo que recuerda más a la estación actual: la primavera. Esta semana ha estado marcada tanto por las lluvias y temperaturas más suaves, como por el calor y el sol.

De esta forma, para este jueves están previstas precipitaciones que podrían ser especialmente intensas y con cantidades abundantes.

Precipitaciones durante todo el jueves

Este jueves, los servicios meteorológicos ya anunciaban lloviznas aisladas en el Camp de Tarragona y en el sur del litoral central desde primeras horas de la mañana.

Sin embargo, las precipitaciones generalizadas se prevén a partir de las dos de la tarde (hora peninsular española) en forma de chubascos en gran parte del territorio, especialmente en el tercio norte, en la mitad este y en el prelitoral.

Con el paso de las horas, la intensidad irá aumentando y los modelos no descartan que sean lluvias torrenciales en puntos del cuadrante nordeste. Asimismo, probablemente vayan acompañadas de tormenta y granizo.

Avisos de nivel naranja por la intensidad

Con esto, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado avisos de nivel amarillo y naranja por la intensidad de las lluvias en casi toda Catalunya.

Las cantidades acumuladas se esperan escasas en gran parte de la comunidad, pero serán abundantes en puntos de la mitad este. Además, podrían ser especialmente abundantes en las comarcas de Ripollès, Garrotxa, Lluçanès y Osona. En estas se espera superar los 60 mm en 3 horas. Por este motivo, Protecció Civil ha activado el Pla Inuncat en fase de alerta, con especial atención a estas cuatro comarcas de Girona y Barcelona.

Mientras, los avisos por intensidad de lluvias en 30 minutos prevén acumular cantidades superiores a 20 mm. Asimismo, el Meteocat también ha activado avisos por viento en el Alt Empordà, donde se esperan ráfagas máximas superiores a 108 km/h.

Concretamente en Barcelona

La previsión meteorológica en la provincia de Barcelona este jueves es de una mañana nublada con intervalos de nubes bajas en el litoral por la mañana, que irán aumentando por la tarde. Los chubascos se esperan localmente fuertes con tormenta y acompañados de granizo, sobre todo en el Prepirineo, por la mañana en el prelitoral y en las comarcas del interior de la provincia, y probablemente a partir de las 20.00 horas en el litoral cuando ya están activos los avisos de nivel amarillo por intensidad de las lluvias.

En cuanto a las temperaturas, los valores mínimos podrían aumentar en el interior, pero en el resto se mantendrán igual. Las máximas irán en descenso, salvo en el extremo este del prelitoral y litoral. De esta forma, los termómetros mantendrán valores por debajo de los 30ºC, situándose entre los 25ºC y los 28ºC.

El viento, por su parte, se espera flojo y de componente sur.

Comarcas con nivel de peligro máximo 4/6 por lluvias

Cerdanya con nivel amarillo (14.00 h a 20.00 h).

Alt Urgell con nivel amarillo (14.00 h a 20.00 h).

Solsonès con nivel amarillo (14.00 h a 20.00 h).

Noguera con nivel amarillo (14.00 h a 20.00 h).

Segarra con nivel amarillo (14.00 h a 20.00 h).

Urgell con nivel amarillo (14.00 h a 20.00 h).

Pla d'Urgell con nivel amarillo (14.00 h a 20.00 h).

Garrigues con nivel amarillo (14.00 h a 20.00 h).

Priorat con nivel amarillo (14.00 h a 20.00 h).

Conca de barberà con nivel amarillo (14.00 h a 20.00 h).

Alt Camp con nivel amarillo (14.00 h a 20.00 h).

Anoia con nivel amarillo (14.00 h a 20.00 h).

Vallès oriental con nivel amarillo (14.00 h a 20.00 h).

Alt Penedès con nivel amarillo (20.00 a 02.00 h del viernes).

Baix Penedès con nivel amarillo (20.00 a 02.00 h del viernes).

Garraf con nivel amarillo (20.00 a 02.00 h del viernes).

Tarragonès con nivel amarillo (20.00 a 02.00 h del viernes).

Comarcas con aviso de nivel naranja por lluvias