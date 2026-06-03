Roberto Brasero anuncia un cambio drástico del tiempo: “Dejamos atrás el calor excesivo"

El calor intenso en España da espacio a un episodio con temperaturas más suaves. Esto es debido a una masa de aire atlántica que provocará un descenso térmico, aunque no llegará igual a todo el país, puesto que "el sureste mantiene avisos por calor y valores cercanos a 40ºC", tal y como ha avisado el meteorólogo Roberto Brasero.

De esta forma, las temperaturas excesivamente elevadas quedan relegadas por unas más propias de la primavera.

Hasta 8º de diferencia

La previsión avanzada por Brasero es de un miércoles soleado, con nubes bajas y probablemente brumas en el litoral mediterráneo, así como nubosidad en el Cantábrico. Ya no se esperan las tormentas fuertes y granizo como el que se dio el martes en el Pirineo, pero no se descartan lluvias en el oeste de Galicia por la tarde.

“Dejamos atrás el calor excesivo de esta última semana”, ha señalado el meteorólogo. De esta forma, en las temperaturas máximas, habrá descensos notables, de más de 8 grados, en los extremos sur y sudeste de la península Ibérica y nordeste de Mallorca, pero también los valores de los termómetros experimentarán ascensos en interiores del área cantábrica y en zonas del norte.

Temperaturas más altas

A pesar de la bajada térmica, Roberto Brasero ha matizado que todavía se mantendrán temperaturas altas en la mitad sur y se podrán superar los 35ºC en Sevilla, Córdoba, Ciudad Real y Badajoz. Algunos de los valores más bajos se registrarán en San Sebastián o Santander, donde se esperan máximas de 22ºC.

En Murcia la máxima prevista es de 31ºC, a diferencia de los 39ºC que se dieron el martes. Lo mismo ocurre en Madrid, donde las máximas pasarán de los 37ºC del martes a los 31ºC de este miércoles.

El viento, por su parte, se prevé que sea intenso en Galicia y en el norte de Canarias.

Previsión meteorológica para el jueves

Los servicios meteorológicos anticipan para el jueves una jornada marcada por el paso del frente atlántico por la mitad norte de la Península. Esta masa de aire dejará los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles en el área cantábrica y el Pirineo; también llegarán chubascos y tormentas localmente fuertes a Catalunya y al norte de Castellón. Incluso, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) y la Agencia Estatal de Meteorología han activado avisos de nivel amarillo en la comunidad catalana por la intensidad de las lluvias.

Las temperaturas probablemente subirán en gran parte del país, excepto en las mesetas del interior, Extremadura y en el norte. De esta manera, habrá grandes contrastes entre los diferentes extremos peninsulares, es decir, podrían superarse valores de hasta 35ºC en el sur, y la Aemet ha activado avisos por temperaturas elevadas, mientras se esperan heladas en el Pirineo.

En cuanto al viento, se prevé moderado en general, salvo en el Empordà (Girona) y en Canarias, donde se esperan ráfagas muy fuertes.

Tendencia más inestable el viernes

La entrada de aire más fresco en la Península y la inestabilidad en el Mediterráneo asociadas al paso del frente frío del día anterior serán protagonistas el viernes. La previsión meteorológica es de un día nublado y lluvioso, especialmente en Catalunya y la Comunitat Valenciana, donde se esperan chubascos y tormentas.

Asimismo, las temperaturas descenderán en todo el país, excepto en la mitad noroeste, donde los valores máximos podrían subir. Igualmente, la diferencia será muy notable en el este peninsular, con bajadas de más de 10 grados. Incluso, podrían darse heladas en el Pirineo.

A partir del fin de semana, se espera que los valores de los termómetros vuelvan a recuperarse de forma generalizada, sobre todo en el nordeste peninsular.