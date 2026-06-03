Hasta 50 litros por metro cuadrado: quedan horas para las lluvias intensas en Catalunya

España ha vivido un mes de mayo de calor inusual. Casi dos semanas de altas temperaturas que ha dejado máximas por encima de los 40ºC en varios puntos del país y ha batido decenas de récords de temperatura en todo el territorio. Este jueves, el calor dejará paso a las lluvias en Catalunya, que podrían llegar a descargar hasta 50 litros por metro cuadrado.

Este miércoles, las temperaturas ya se encuentran en descenso en Catalunya pese al cielo poco nuboso, excepto un ascenso de las máximas en el Pirineo occidental. Hay viento flojo que podría ser ocasionalmente moderado en el Empordà y el tercio sur, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas de Tarragona.

Aviso por intensidad de lluvia

Ya de cara al jueves, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado un aviso de peligro por intensidad de lluvia en el interior de Catalunya y Girona (Bages, Anoia, Lluçanès, Berguedà, Osona, Moianès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Selva, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa y Ripollès).

En toda esta zona, las lluvias podrían acumular más de 20 litros por metro cuadrado en tan solo media hora. Además, los chubascos podrán ir acompañados de tormenta y, localmente, de granizo.

La AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) también ha activado un aviso amarillo en la costa de l'Empordà y Girona por fuerte oleaje. El viento del norte y noreste rondará los 50 y 60 km/h y las olas pueden alcanzar los tres metros.

Grandes cumulonimbus

Este episodio de lluvias se debe a la llegada de grandes cumulonimbus en Catalunya, la nube de tormenta por excelencia; portadora de fenómenos meteorológicos como el viento, la lluvia, el granizo o los rayos y truenos.

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Las zonas que más notarán este ambiente inestable serán el interior de Barcelona y Girona, también la provincia de Castellón. Ya el viernes, las lluvias se podrán extender a Valencia y Alicante.