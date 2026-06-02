Adiós al buen tiempo en Catalunya: el Meteocat activa avisos amarillos por lluvias intensas este martes

Tras un final de mayo especialmente caluroso, que recordaba a valores más típicos de pleno verano, ahora vuelve el tiempo primaveral en Catalunya. La llegada de una masa de aire más fresca impulsada por vientos del norte y del oeste provocará un episodio de precipitaciones y temperaturas más suaves durante este martes.

Igualmente, el calor no desaparece y la tendencia inestable no durará más de una semana. Esto se debe a que durante el fin de semana se espera que las lluvias cesen y, a partir del próximo lunes, podría volver el calor intenso.

Previsión meteorológica para este martes

La predicción meteorológica de este martes apunta a un día parcialmente nublado en Catalunya. Los termómetros empezarán a registrar un descenso en los valores, excepto en el litoral y el prelitoral sur, donde subirán ligeramente.

Las temperaturas más bajas se darán en Tarragona y Girona, que llegarán a los 17ºC, pero en Lleida aún se siguen esperando temperaturas máximas de hasta 33ºC.

Mientras, el viento se prevé flojo y de dirección variable durante las primeras horas, y durante la segunda mitad del día serán de componente norte en el Empordà, de componente oeste en el tercio occidental y de sur en el resto.

Avisos de nivel amarillo por lluvias

A partir del mediodía, se esperan chubascos localmente fuertes en el Pirineo, que podrían extenderse en el interior del cuadrante nordeste, y tampoco se descartan en zonas de la mitad este y del prelitoral central. Las lluvias probablemente vayan acompañadas de tormenta y granizo, y las cantidades acumuladas podrían ser muy abundantes en el Pirineo Oriental, mientras que en el resto serán de intensidad débil.

Con esto, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado avisos de nivel amarillo por intensidad de las lluvias en comarcas de Girona y de Barcelona, en las que se espera que las lluvias y el temporal puedan alcanzar una intensidad superior a los 20 litros en media hora.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), además de los avisos de nivel amarillo por intensidad de las lluvias, en Girona también ha activado la advertencia por temporal costero para este martes y miércoles.

Miércoles más soleado

Para el miércoles, los servicios meteorológicos anticipan una previsión más soleada y una tendencia menos lluviosa en el territorio catalán.

Las temperaturas podrían seguir descendiendo ligeramente y los valores más altos se seguirán dando en Lleida, con máximas de hasta 31ºC.

Las mínimas se situarán alrededor de los 15ºC y los 16ºC en todas las provincias, salvo en la de Barcelona, donde será de 20ºC.

El viento, por su parte, será por la mañana flojo de componente norte en el Empordà y del oeste en el tercio sur; y a partir del mediodía se espera flojo y de dirección variable. En Tarragona podrían darse rachas muy fuertes durante la primera mitad del día.

Las lluvias quedarán restringidas a la mitad este de Catalunya, aunque se esperan durante la madrugada y con una intensidad débil y dispersas.

Jueves caluroso con lluvia

El jueves, las previsiones apuntan a una situación similar a la de este martes, con un cielo probablemente nublado en gran parte de Catalunya. Las temperaturas podrían experimentar un ligero ascenso en la mitad occidental, pero en el resto no habrá grandes cambios.

Las precipitaciones se esperan a partir de la tarde y llegarán en forma de chubascos, tormentas y con granizo en la mitad este de la comunidad y en el litoral. Igualmente, se podrían ir extendiendo al tercio norte y al prelitoral.

La intensidad de los chubascos ya será baja y las cantidades acumuladas se prevé que sean abundantes en la mitad este y escasas en el resto.