El interior de Alicante supera los 40 grados en una jornada tórrida

Sofocante jornada en el interior y prelitoral de la provincia de Alicante. El mercurio ha llegado a superar los 40 grados en dos estaciones de Ametse en Elda, mientras que en puntos de la Vega Baja y el Baix Vinalopó se ha quedado cerca de los 40, unos valores insólitos para un 2 de junio.

Así, se han confirmado las previsiones para este martes por las que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado el aviso amarillo en el litoral sur de Alicante por altas temperaturas. Un calor que ha sido especialmente intenso en zonas de interior, en concreto en las comarcas del Vinalopó y la Vega Baja.

Según las redes de Avamet y Ametse, la máxima se ha registrado en Elda con 40,2 grados, seguida de 39,6 en Orihuela y 39,4 en Crevillent.

La playa del Postiguet abarrotada este caluroso martes 2 de junio / Rafa Arjones

También destacan Cox con 38,9, Albatera con 38,6, Aspe con 38, Novelda y Redován con 37,9, Almoradí con 37,8, Hondón de los Frailes con 37,6 y Villena y Elche con 37,1.

Del resto de grandes ciudades, destaca la partida de El Rebolledo de Alicante con 36,2 grados, aunque en el casco urbano no se ha pasado de 28,2, Benidorm con 27,7 y Torrevieja con 31,7.

Noche tropical

Del mismo modo la noche ha sido tropical en muchos puntos, es decir que no han bajado de 20 grados, destacando los valores alcanzados en puntos montañosos de la provincia. La mínima más alta ha sido en Benimassot con 23,4, seguido de Xixona (La Carrasqueta) con 23,3, Confrides con 23,2 y Alcoy (Font Roja) con 22,8.

La hidratación ha sido fundamental en una jornada tan calurosa / Rafa Arjones

Para este miércoles se espera que este sofocante calor remita y ya no se repitan valores extremos. Así, Aemet prevé para el 3 de junio cielo poco nuboso en general, con intervalos nubosos en el norte durante la primera mitad del día, donde no se descartan chubascos débiles y aislados. Temperaturas mínimas en descenso en el norte y con cambios ligeros en el resto; máximas en descenso notable. Viento flojo del nordeste girando a sureste a partir de mediodía.

Las fuentes en Elche han sido un punto obligado para aliviar las altas temperaturas / ÀXEL ÀLVAREZ

Las máximas no pasarán de los 30 grados y las mínimas oscilarán entre los 16 y los 20 grados.

En cuanto al jueves, habrá un repunte pasajero de las máximas, pero sin pasar de los 34 grados: cielo poco nuboso por la mañana e intervalos nubosos a últimas horas en el litoral norte, donde no se descarta algún chubasco débil y aislado. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a mediodía a componente oeste en el interior, y componentes sur en el litoral.

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Las mínimas irán de los 17 a los 19 grados y las máximas de los 28 a los 34. Y ya los siguientes días las máximas no llegarán a los 30 grados.