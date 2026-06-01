¿Más calor? Los mapas del tiempo dictan sentencia para este mes de junio en Catalunya

Tras el mes de mayo con unas temperaturas muy por encima de lo habitual y más propias del verano, el calor en Catalunya seguirá siendo el protagonista durante junio.

El verano climatológico empieza hoy, 1 de junio y, a la espera de la estación astronómica el 21 de junio, los servicios meteorológicos han anunciado la tendencia prevista para este mes y el resto de la estación estival.

Aun así, esta primera semana de junio podría haber un ambiente algo más suave y las temperaturas experimentarán un progresivo descenso, lo que llevará a valores más propios de la época.

Primera semana de junio menos calurosa

A lo largo de esta semana en Catalunya, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que se produzca un descenso en el valor de los termómetros, especialmente a partir del martes. De esta forma, no se alcanzarán temperaturas tan inusualmente elevadas como en la semana anterior, pero el calor seguirá de forma algo más moderada.

Para este lunes aún se esperan máximas por encima de los 28ºC en las cuatro provincias, llegando hasta 35ºC en algunas zonas de Lleida. A partir de este martes bajarán, y podrían superarse los 30ºC únicamente en Lleida; el resto de provincias rondarán máximas de 26ºC y 29ºC, con temperaturas mínimas de hasta 14ºC.

Probablemente esta semana no se den noches tropicales y se esperan algunas precipitaciones en el norte del territorio catalán, en forma de chubascos y tormentas. Incluso la Aemet y el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) han activado avisos para este martes por la intensidad de las lluvias en algunas comarcas de Girona.

Verano más cálido de lo normal

La Aemet apunta a que será un trimestre más caluroso de lo normal y predominarán los episodios de calor intenso en Catalunya. En general, anuncia una probabilidad bastante alta (60%) de que sea un verano muy cálido en la comunidad, y una probabilidad elevada (50%) de que sea lluvioso. Por mucho que haya mayor riesgo de precipitaciones, esto significa que podría haber más episodios de tormenta de lo habitual, pero no que vaya a llover mucho.

Específicamente, para la segunda semana de junio, del 8 al 14, los pronósticos apuntan a una situación similar a la semana actual: las temperaturas se esperan más altas, por encima de lo normal para la época del año, y podrían llegar algunas lluvias, especialmente en las zonas del norte de la comunidad. No obstante, la Aemet destaca que esta previsión está sujeta a mucha incertidumbre y puede variar considerablemente.

La tercera semana de junio, con una predicción aún más incierta, podría ser un periodo con temperaturas muy superiores a las normales y, por ahora, no hay una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones.