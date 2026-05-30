Tiempo
El calor continúa este sábado en Catalunya aunque se esperan lluvias y temporal a partir de la tarde
Los chubascos podrán ser localmente fuertes, sin descartar granizo y rachas muy fuertes de viento en el Pirineo y Prepirineo
Tormentas explosivas y grandes trombas de agua: los fenómenos que llegan a Catalunya después del calor extremo
Las temperaturas continuarán siendo altas este sábado en Catalunya, con máximas de entre 30 y 35 °C en el interior y de hasta 36 o 37 °C en Ponent; entre los 27 i 31 °C en el litoral. Eso sí, ya por la tarde se esperan chubascos acompañados de temporal en el Pirineo y Prepirineo, que podrían llegar a otros puntos del interior del tercio norte. Las lluvias podrán ser localmente fuertes, sin descartar granizo y rachas muy fuertes de viento.
Este viernes se batieron nuevos récords de temperaturas máximas en mayo, con valores superiores a los 37 grados en varias estaciones meteorológicas de Lleida, especialmente destacados los 39,5 °C en Vinebre (Ribera d'Ebre). 19 de las 126 estaciones han registrado valores de récord, con más de 20 años de datos registrados.
En el conjunto de la Península, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para el sábado avisos amarillos por altas temperaturas en Andalucía, Extremadura, Comunicad de Madrid y Aragón, donde además tienen aviso por tormentas, al igual que en algunas zonas de Castilla y León, La Rioja y Catalunya.
En el interior peninsular se formará abundante nubosidad de evolución, que dará pie a tormentas y chubascos en regiones de montaña del centro y nordeste, precipitaciones que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento en Pirineos y entorno de la Ibérica.
Siguen las altas temperaturas
Las temperaturas máximas se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país, superando los 34-36 ºC en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y depresiones del tercio nordeste, incluso rebasando los 38 ºC en Guadiana y Guadalquivir, con aumentos en Andalucía occidental y litorales de Alborán.
En el cuadrante suroeste, así como en puntos del litoral mediterráneo y de las depresiones del nordeste se registrarán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 ºC. Descenderán en Baleares, tercio norte y fachada oriental peninsular. Las mínimas ascenderán en la mitad sur de la Península y habrá predominio de los descensos en el área cantábrica, alto Ebro y Galicia; con pocos cambios en el resto.
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