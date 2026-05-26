La Aemet avisa del fuertes tormentas, pero también del calor que afectará a estas zonas de España: "Las temperaturas son extraordinariamente altas para mayo"

El episodio cálido seguirá dejando un ambiente poco habitual para la época durante estos días: en España se afrontarán temperaturas veraniegas que pueden rozar los 40ºC en algunas zonas. La presencia de altas presiones trae la estabilidad que domina en gran parte del territorio. La previsión meteorológica es la de una semana con el calor instalado y masas de aire más calurosas que cualquiera de las registradas por estas fechas en el período 1991-2020 en algunas zonas del país, según los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Sin embargo, habrá contrastes meteorológicos por las tormentas intensas y lluvias fuertes causadas por la llegada de una dana al nordeste peninsular, cuyos efectos se notarán especialmente el miércoles.

Previsión meteorológica para este martes

Para este martes, los servicios meteorológicos anticipan una previsión estable y cálida en gran parte del país a excepción del Pirineo y el sistema central, donde podría darse algún chubasco aislado debido a la dana. Durante las primeras horas, en Galicia, Catalunya y el norte de Baleares se han dado nieblas costeras, aunque ya dejan una mañana despejada, y en el resto se espera un día soleado.

Las temperaturas se mantendrán similares en todo el país, salvo un ligero descenso en Galicia y en el Cantábrico. Igualmente, los valores serán elevados para la época, rozando los 30ºC en muchas zonas de España y superando los 34ºC y los 36ºC en el cuadrante suroeste peninsular, regiones del Cantábrico, Ebro y Canarias; incluso, en Badajoz se espera llegar hasta los 39ºC.

Además, llega la calima a Canarias y es probable que también irrumpa por el oeste de la península Ibérica. El viento, por su parte, se prevé de componente este y sur, con intervalos fuertes en el sureste.

Miércoles con tormentas fuertes y granizo

La predicción meteorológica de este miércoles apunta a una jornada algo más veraniega, pero con fuertes contrastes. Los cielos estarán despejados en la mayoría de España, aunque por la tarde se podrían desarrollar algunas nubes altas en el cuadrante noroeste, con chubascos y tormentas localmente intensas, acompañadas de granizo y ráfagas de viento muy fuertes. Dichas inclemencias serán causadas por la dana, que para este día ya se estará alejando del país.

En cuanto a los termómetros, estos podrían registrar un nuevo ascenso, con valores aún por encima de los 34ºC y los 36ºC en el cuadrante suroeste y en las depresiones del nordeste peninsular. Tampoco podemos descartarlo en el Cantábrico, en el sur de Galicia, en la meseta norte y en las islas Canarias, donde se podrían rebasar los 38ºC y los 40ºC. Con esto, la Aemet advierte que son "temperaturas extraordinariamente altas para mayo en buena parte de Europa occidental".

Para este día aún se espera presencia de calima en Canarias y en zonas de los extremos oeste y sur peninsulares, con tendencia -eso sí- a reducirse. Asimismo, el viento se prevé que sea flojo de componente este y sur, con intervalos muy fuertes en el suroeste y en el noroeste del país.

Jueves con noches tropicales

Este jueves la Aemet anticipa un tiempo estable generalizado con sol predominando prácticamente en todo el país. Por la tarde, se podrían formar intervalos nubosos en zonas del centro y de la mitad norte peninsular, pudiendo dejar algún chubasco o tormenta aislada. Además, son probables las nieblas costeras en Galicia y en el Cantábrico.

De igual forma, las temperaturas no experimentarán grandes cambios, por lo que seguirán siendo elevadas, superando los 34ºC y los 36ºC en la mayor parte del cuadrante suroeste y en el tercio nordeste peninsular, donde incluso podrán llegar hasta los 40ºC en sus principales depresiones. No se descarta que se den noches tropicales con mínimas por encima de los 20ºC en el suroeste, en Catalunya, y en Aragón.

Finalmente, se prevé la presencia de calima ligera en altura en Canarias y en los extremos oeste y sur peninsulares. El viento de levante, con posibles ráfagas fuertes, afectará solamente a zonas del norte, mientras que en el resto de la Península será de intensidad floja.