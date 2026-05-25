Las zonas de España que llegarán a los 40 grados esta semana

España afronta una recta final de mayo marcada por un episodio de calor canicular muy poco habitual para estas fechas. Según los pronósticos del portal especializado Meteored, un potente anticiclón subtropical se asentará sobre Europa occidental durante toda la semana, generando una situación de "cúpula de calor" que disparará los termómetros muy por encima de lo normal.

La consecuencia será un ambiente más propio de julio que de finales de primavera: superaremos los 35 ºC en amplias zonas del interior, llegarán las primeras noches tropicales del año y varias capitales españolas coquetearán con los 40 ºC. Estos son los puntos del país donde el calor apretará con más fuerza y los días señalados en rojo del calendario semanal.

¿Por qué el termómetro se va a disparar?

A diferencia de otros episodios cálidos, esta vez no habrá una advección sahariana clara empujando aire abrasador hacia la Península. Como explican desde Meteored, es la propia España la que "fabrica" el calor: el anticiclón bloquea la renovación del aire en superficie y la atmósfera se calienta por la fuerte insolación diurna y la subsidencia asociada a la dorsal.

Este mecanismo, conocido como cúpula de calor (en inglés 'heat dome'), es el responsable de que las anomalías térmicas previstas sean tan llamativas. En buena parte del interior peninsular, las temperaturas se situarán más de 4 ºC por encima de la media climatológica de finales de mayo, un margen muy significativo para esta época del año.

Las ciudades que se acercarán a los 40 ºC

Los días más calurosos serán, previsiblemente, jueves y viernes. Badajoz se postula como la capital más castigada, con máximas que rozarán los 39 ºC, seguida de Sevilla, donde se esperan unos 38 ºC. En el mismo escalón se moverán Zaragoza y Lleida, ambas con previsión de 38 ºC gracias al recalentamiento del valle del Ebro y la depresión leridana.

Por detrás, otra terna de capitales se mantendrá en valores muy notables: Cáceres, Toledo, Córdoba y Ourense apuntan a los 36 ºC, mientras que Logroño alcanzará los 35 ºC. El calor se intensificará además en los valles del Guadiana, Guadalquivir y partes del Ebro, así como en el interior de Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y la provincia oriental de Canarias, donde también se superarán los 35 ºC.

Noches tropicales y tormentas dispersas en el norte

El calor no dará tregua de madrugada. Conforme avance la semana se irán sumando noches tropicales en los grandes valles fluviales y en el litoral mediterráneo: las mínimas del viernes podrían no bajar de los 20 a 22 ºC en buena parte de Extremadura, Toledo, Cádiz, Sevilla, Jaén, el sur de Canarias y puntos del valle del Ebro.

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A pesar del dominio del tiempo estable en el 90 % del país, el citado portal apunta que persistirán focos de inestabilidad puntuales: chubascos cerca de la Cordillera Cantábrica el lunes, tormentas vespertinas en el Sistema Ibérico y, ya el fin de semana, posibles aguaceros localmente fuertes en la Ibérica y los Pirineos con la llegada de vaguadas atlánticas al noroeste peninsular.