¿Qué tiempo va a hacer para el concierto de Bad Bunny en Barcelona este viernes y mañana sábado? La previsión de Meteocat te sorprenderá

Barcelona ya se prepara para uno de los eventos musicales más multitudinarios del año. Bad Bunny llega este viernes y sábado al Estadi Olímpic Lluís Companys con dos conciertos de su gira mundial 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'.

Con esto, lo que preocupa a muchos de sus seguidores barceloneses es qué ropa ponerse para poder ir cómodos y, sobre todo, adecuarse al tiempo, sin pasar demasiado frío o calor. La primavera se caracteriza por los drásticos cambios térmicos que precisamente dificultan acertar con la vestimenta.

¿Qué tiempo hará este viernes en Barcelona?

La predicción meteorológica de este viernes en la ciudad de Barcelona apunta a una jornada tranquila, cálida y soleada. El calor será moderado desde primera hora con máximas alrededor de 25 °C, pero la sensación térmica irá aumentando y las máximas se darán al mediodía, con temperaturas más propias del verano, que podrían llegar hasta los 27 °C.

La apertura de puertas para el concierto de Bad Bunny es a las 17 horas. Por tanto, quienes tengan planeado hacer cola desde bien pronto deben tener en cuenta los riesgos de pasar demasiadas horas bajo el sol porque el índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta del sol, será muy alto.

A las 19 horas actuará el grupo 'Chuwi', los teloneros de la gira. Ya a las 20 horas está programado el inicio del show de Bad Bunny, con una duración prevista entre dos y tres horas, y la previsión por horas del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) espera que durante la tarde aumente la nubosidad y la niebla costera por su posición cercana al mar. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá superior a los 20ºC, incluso por la noche coincidiendo con la salida del recinto, que probablemente sea sobre las 23:00 horas.

El viento, durante toda la jornada, se prevé que sea flojo y de dirección variable.

Sábado muy cálido

Para el sábado, segundo y último día de conciertos de Bad Bunny en Barcelona, los servicios meteorológicos anticipan una previsión igual de cálida, aunque algo más nublado y con niebla poco densa a partir de la tarde. De esta forma, se podrá disfrutar del evento con buen tiempo, aunque hay que evitar la sobreexposición solar.

Desde por la mañana las temperaturas serán altas que oscilarán alrededor de los 25 °C, e igual que el viernes el índice UV será muy alto, por lo que también es importante protegerse del sol, especialmente durante las horas de cola.

Después de la puesta de sol, sobre las 21:00 horas, las temperaturas podrían descender unos grados, así durante la salida del concierto se alcanzarán máximas de 22 °C.

Finalmente, el viento se espera que sea flojo y de dirección variable.