El calor se adelanta en Catalunya y siete localidades de Tarragona y Lleida superan los 35 grados

Las altas temperaturas han dejado un viernes muy cálido, con valores superiores a los habituales para el mes de mayo. Los termómetros en la ciudad de Lleida han alcanzado los 35 grados, la segunda fecha más temprana en la que se registra en la serie histórica. Pero no ha sido la única localidad en la que se ha vivido un episodio de calor propio de los meses de verano. Otras siete localidades catalanas han superado este viernes los 35 grados.

Tarragona y Lleida han vuelto a protagonizar los valores más altos de Catalunya. A la cabeza está Seròs, con 36.1 grados de máxima, y le siguen Alcarràs (35.8), Torroja del Priorat (35.4), Torres de Segre (35.4), Alfarràs (35.2), Vilanova de Segrià (35.1), y Albesa (35.1), según datos del Servei Meteorològic de Catalunya. El jueves fue el primer día del año en que el Observatorio de l'Ebre (Roquetes, Baix Ebre) alcanzó los 30º, con una máxima de 30,2. Pero el ascenso ha continuado este viernes y los termómetros han registrado un ascenso de seis grados en apenas 24 horas. El mes de abril también fue especialmente cálido y el dia 9 ya se rozaron los 30 grados (29,5).

La ciudad de Lleida ha registrado este viernes los 35 grados por segunda vez en la historia, una temperatura más habitual de los meses de junio y julio. La primera vez que se alzanzó este valor en los 86 años en los que se tienen registros fue el 18 de mayo de 2022, cuatro días antes. El Meteocat prevé que la situación será similar durante todo el fin de semana en Catalunya y los termómetros rondarán valores muy parecidos, aunque la mínima podría subir este sábado.

Las temperaturas seguirán al alza

El calor seguirá ganando intensidad en los próximos días hasta dejar temperaturas plenamente veraniegas en gran parte de España, según la Agencia de Meteorología (Aemet), que prevé una última semana de mayo "muy calurosa" y un inicio de junio también más cálido de lo habitual. En la ciudad de Barcelona, la máxima de este viernes se ha registrado en el Observatori de Zona Universitària, donde se han alcanzado los 28,5 grados.

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La próxima semana seguirá con valores al alza, propios de verano y con máximas de que podrán rozar los 38 grados en el interior peninsular. También la primera de junio "probablemente mantendrá valores superiores a los habituales para esta época del año", mientras que las precipitaciones serán escasas.