El verano llegará este viernes a estas zonas de España: temperaturas de hasta 39ºC que no darán tregua

Los efectos de una masa de aire cálida ya se notan prácticamente en toda España. Las temperaturas continúan subiendo y el calor ya es el gran protagonista, dejando totalmente olvidado el episodio de inestabilidad y frío de la anterior semana. Con esto, las máximas podrían marcar hasta 38ºC y 39ºC, valores que recuerdan a pleno verano y que se diferencian totalmente de los 20ºC de máxima que se registraron el pasado viernes en gran parte del país.

Sin embargo, para el fin de semana los modelos meteorológicos anticipan el acercamiento de una pequeña dana que, con incertidumbre de su posición, podría cambiar por completo el escenario meteorológico en el tercio noroeste peninsular, dejando chubascos con tormentas fuertes o con granizo. No obstante, el calor ha venido para que.

Calor este jueves

La predicción meteorológica de este jueves apunta a una jornada tranquila, cálida y soleada. Únicamente en Baleares, en Canarias y en litorales de Galicia, Cantábrico y Catalunya se han dado intervalos de nubes bajas con nieblas costeras durante las primeras horas.

Por la tarde los modelos apuntan a posibles chubascos aislados en montañas del centro y norte del país. En el este de Canarias y en el suroeste peninsular, por su parte, es probable la presencia de calima.

Las temperaturas aumentarán en todo el país, superando los 30ºC en la mayoría de comunidades. Incluso, se aproximarán a los 35ºC en ciudades como Bilbao, Zaragoza, Lleida, Toledo, Cáceres y Córdoba. Por encima estarán Sevilla y Badajoz con máximas de 37ºC y 38ºC, respectivamente. Todos estos valores son excepcionalmente elevados para la época, situándose entre 5ºC y 15ºC por encima de lo que se considera habitual.

Aun así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) aclara por qué no se considera una ola de calor: "No podemos hablar en esta situación de una ola de calor en sentido estricto, pues para ello deberían alcanzarse temperaturas aún más elevadas; pero sí que serán valores diurnos y nocturnos propios de pleno verano".

Hasta 39ºC el viernes

Para el viernes, los servicios meteorológicos anticipan una previsión igual de soleada y cálida, aunque bien es cierto que el cielo podría nublarse por la formación de una dana en el extremo noroeste peninsular.

Durante el día son probables chubascos, tormentas e incluso granizo en el norte de Galicia y en el Pirineo. También se prevén intervalos de nubes bajas en Baleares, en Canarias y en Catalunya, con posibles nieblas costeras, y calima en Canarias y el oeste peninsular.

Los termómetros podrían registrar un nuevo ascenso, con valores que probablemente superarán los 34ºC y los 35ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste y del nordeste peninsular. Asimismo, podrían alcanzarse los 37ºC en Sevilla y hasta 39ºC en Badajoz.

Aproximación de una dana el fin de semana

Este fin de semana la Aemet prevé que se mantenga un tiempo estable dominado por las altas presiones en la mayor parte de España, aunque el acercamiento de la mencionada dana, todavía con la incerteza de su posición, inestabilizará el tercio noroeste peninsular.

Esta configuración probablemente provoque chubascos con tormenta, que podrían ser localmente fuertes y con granizo en Galicia y Asturias. Las precipitaciones podrían extenderse por la tarde a otras zonas de la mitad norte. Por otro lado, se prevén intervalos de nubes bajas en Baleares y Catalunya, y calima en Canarias y en el extremo oeste peninsular.

De igual forma, el ambiente cálido seguirá presente, aunque probablemente sin nuevos aumentos y manteniéndose con pocos cambios. Eso sí, se seguirán superando los 30ºC casi en todo el país, y los 34ºC y 36ºC en muchas regiones del cuadrante suroeste y del nordeste peninsular.