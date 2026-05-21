Cada vez más calor: los termómetros se disparan en Catalunya y no se ve el final

Catalunya está a punto de adentrarse en el episodio más cálido del año, un tiempo que se prevé que se alargue hasta el final del verano.

Y es que la primavera es cada vez más corta: el cambio climático está alterando el ritmo natural y el verano se está expandiendo.

Además, los análisis de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirman que el verano astronómico y meteorológico ha ganado terreno, alargando el calor hasta 20 o 30 días más al año.

Así, desde hace cinco años, Catalunya está sufriendo olas de calor en mayo: en 2022 y 2025 el Observatori Fabra de Barcelona registró temperaturas récord de 34ºC durante el quinto mes del año.

La previsión del jueves

Aunque por el momento parece que el calor va a ser más suave que entonces, igualmente los termómetros nos harán sudar la gota gorda.

La previsión para este jueves anuncia un día radiante en la comunidad autónoma, con el cielo despejado y los valores superando con creces los 25ºC.

A partir del mediodía, aparecerán algunas nubes en zonas del Pirineo y del nordeste, donde no se descarta alguna precipitación débil, pero no se extenderán más allá.

Como indica el Meteocat, el viento soplará débil a partir del mediodía, especialmente en la montaña y el sur de Lleida, pero no impedirá que se superen los 33ºC en puntos de Ponent.

Suben las temperaturas

En general, las temperaturas subirán ligeramente y se comenzará a notar el calor, con máximas que oscilarán entre los 25ºC y 30ºC en conjunto, incluso con picos de 35ºC en rincones del Pla de Lleida.

El viernes el tiempo continuará en la misma línea y será el día más cálido del año: los termómetros tocarán techo con máximas de 35ºC en Ponent y en el interior del Ebro. Asimismo, los valores llegarán a los 30ºC por primera vez en 2026 en muchos pueblos del prelitoral.

Aun así, a partir del mediodía aparecerán nubes densas en el Pirineo oriental, que descargarán lluvias en forma de tormenta.

Estos chubascos se extenderán a lo largo del sábado, pero serán locales y concentrados en el sector gerundense del Pirineo.

En el resto de la comunidad autónoma se espera un día caluroso, con un aumento de las mínimas en gran parte del territorio y con unas máximas que se mantendrán igual que el día anterior.

Valores veraniegos

A medida que avance la jornada, se formarán nubes bajas en puntos de la costa, que retendrán el calor acumulado y darán paso a las primeras noches tropicales del año en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana litoral, el Cap de Creus (Girona) o el Delta de l’Ebre (Tarragona). En estas zonas el termómetro no bajará de los 20ºC en toda la noche, haciendo que conciliar el sueño cueste más de lo habitual.

El tiempo continuará siendo similar durante el domingo, con algunas nubes de evolución y con lluvias únicamente en sectores del Pirineo.

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De cara a la semana que viene, los termómetros seguirán marcando valores veraniegos, por lo que Catalunya se adentra en una semana ideal para disfrutar de la playa y de las actividades al aire libre.