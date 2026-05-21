¿Qué tiempo hacía el día que naciste? Una herramienta permite consultarlo hora a hora

Recordar cómo era el mundo el día en que nacimos ya no se limita a mirar fotografías antiguas o buscar qué ocurrió aquel año en los periódicos. Ahora también es posible comprobar, con bastante precisión, qué temperatura hacía, si llovía, qué fuerza tenía el viento o incluso cómo evolucionaba una tormenta en cualquier punto del planeta hace más de 80 años.

Esa es precisamente la propuesta de Weather Replay, una herramienta desarrollada por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) junto al Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), que permite reconstruir las condiciones meteorológicas de cualquier momento desde 1940 prácticamente hora a hora.

La plataforma convierte más de ocho décadas de datos meteorológicos en una recreación interactiva del tiempo. Basta con seleccionar una fecha en el calendario y buscar una ubicación concreta mediante el mapa, el sistema de geolocalización o el buscador integrado para comenzar a explorar cómo era el tiempo en ese instante concreto.

Del día de tu nacimiento a grandes catástrofes históricas

Más allá de la curiosidad personal, la aplicación también sirve para revivir algunos de los grandes episodios meteorológicos de las últimas décadas. Entre ellos aparecen tormentas históricas, inundaciones, tifones, huracanes o grandes olas de calor repartidas por todo el mundo.

Uno de los ejemplos destacados es la tormenta que afectó a la Península en 1941. Al reproducir el episodio, la herramienta muestra cómo la presión atmosférica cayó de forma abrupta en apenas unas horas, mientras las rachas de viento alcanzaban los 160 kilómetros por hora y las precipitaciones golpeaban con fuerza buena parte del territorio

Todo ello se visualiza mediante animaciones que pueden pausarse, acelerarse o retrocederse para seguir la evolución del fenómeno casi como si se tratara de un pronóstico meteorológico actual.

De hecho, la tecnología que hay detrás de Weather Replay utiliza prácticamente las mismas herramientas que emplea el ECMWF para elaborar predicciones meteorológicas modernas, aunque en este caso aplicadas sobre datos históricos reconstruidos mediante el sistema ERA5.

El tiempo, al detalle

La herramienta incluye varias capas de información que permiten analizar tanto las condiciones en superficie como el comportamiento de la atmósfera en diferentes altitudes.

Entre las variables principales que pueden consultarse figuran la temperatura a dos metros, utilizada habitualmente como referencia de la temperatura ambiente; las rachas de viento y el viento a 10 metros, así como la precipitación acumulada y la presión media a nivel del mar, representada mediante isobaras.

Además, Weather Replay incorpora datos de niveles superiores de la atmósfera, como la temperatura y el viento a 850 hPa, situados aproximadamente a 1,5 kilómetros de altitud, o el viento a 250 hPa, clave para identificar corrientes en chorro y grandes sistemas meteorológicos.

La plataforma también permite compartir vistas concretas mediante enlaces o descargar imágenes de las simulaciones seleccionadas.

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En definitiva, una herramienta pensada tanto para aficionados a la meteorología como para simples curiosos que quieran comprobar si el día en que nacieron hacía sol, llovía o media Europa estaba pendiente de un gran temporal.