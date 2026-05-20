Manga corta y humedad: el termómetro se dispara hasta los 30ºC este miércoles en Catalunya, según Meteocat

La llegada de una masa de aire cálida asociada a la dorsal africana ya se está imponiendo en Catalunya, y sus efectos irán creciendo progresivamente a medida que avance la semana. El pico del episodio cálido tendrá lugar entre el jueves y el sábado, especialmente el viernes, cuando las temperaturas serán típicas de pleno verano, pudiendo llegar hasta los 36ºC en algunas zonas.

Con esto, la inestabilidad climática ya se ha desvanecido prácticamente y el tiempo primaveral podría haber desaparecido dando paso a un ambiente estival que obliga a recuperar toda la ropa de verano del armario.

Previsión meteorológica para este miércoles

Este miércoles se espera una jornada tranquila en Catalunya, con un cielo que ha quedado prácticamente despejado en el litoral después de la niebla y las nubes bajas durante las primeras horas, y con algunos intervalos de nubes altas en el resto de territorio.

A partir del mediodía, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé algunos chubascos dispersos en puntos del Pirineo, aunque serán de intensidad débil y acumularán cantidades de precipitación poco abundantes.

Las temperaturas subirán de forma notable, con valores cercanos a los 30ºC en gran parte de la comunidad, pudiendo llegar hasta 32ºC en la ciudad de Lleida. A su vez, está previsto que el viento sea flojo y de dirección variable, con intervalos de norte en Girona por la mañana, y por la tarde de componente oeste y sureste en el Pirineo con algunas rachas más fuertes.

Jueves soleado y con calor

Para el jueves, los servicios meteorológicos anticipan una previsión igual de tranquila. Tras las nubes bajas y la humedad condensada o niebla por la mañana en el litoral, el cielo se prevé soleado en la mayoría de Catalunya y los chubascos seguirán reducidos al Pirineo, donde se espera que sean de intensidad débil.

Los termómetros seguirán registrando una subida de que dejará valores muy cerca de los 30ºC en gran parte de la comunidad. En este sentido, destaca especialmente Lleida, donde que se espera que lleguen hasta los 34ºC.

El viento, por su parte, se prevé que sea flojo y variable, probablemente con intervalos de componente norte en el litoral de Girona por la mañana y de este y sur en gran parte de Catalunya por la tarde.

Viernes con temperaturas de verano

La predicción meteorológica del viernes apunta a otro día soleado en Catalunya; eso sí, con algunas nubes bajas en el litoral sud durante las primeras horas y algo más nublado en el Pirineo. Para este día, el Meteocat no prevé precipitaciones en ningún punto de la comunidad, pero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta algunos chubascos dispersos en el Pirineo por la tarde.

Las temperaturas continuarán aumentando y alcanzarán los 30ºC en muchas comarcas de las cuatro provincias catalanas. Con todo, los valores más altos igualmente se esperan en algunas comarcas de Lleida, que este viernes podrían llegar hasta 36ºC. Por tanto, será un día especialmente cálido, con valores impropios de esta época del año.

El viento se espera que sea flojo y variable, con tendencia a que predomine el componente sur y sureste por la tarde, y con algunas rachas ocasionalmente más fuertes en la depresión central.