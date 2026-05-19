Lluvia y calor: martes de fuertes contrastes del tiempo de Catalunya con varias comarcas en aviso

Tras un lunes lluvioso en Catalunya, la tendencia ha cambiado: vuelve el sol y el calor, aunque aún con algún chubasco aislado. La llegada de una masa de aire muy cálida asociada a una dorsal africana traerá un clima mucho más cálido, e incluso desde Meteored han anunciado que esta semana podría darse la jornada más calurosa del año en España hasta ahora.

Las altas presiones se instalarán en Catalunya entre este martes y el miércoles, por lo que las lluvias irán desapareciendo. Sin embargo, para la jornada de hoy todavía se esperan precipitaciones abundantes en algunas zonas, donde los servicios meteorológicos han activado avisos por intensidad.

Previsión meteorológica para este martes

Este martes, se prevé una jornada de fuertes contrastes del tiempo en Catalunya entre el sur y el norte, y entre la mañana y la tarde. Durante las primeras horas el día será tranquilo con intervalos nubosos en la mayoría del territorio. Mientras, por la tarde se esperan chubascos aislados en puntos de montaña del interior del cuadrante nordeste, en el Pirineo y no se descartan en la cordillera del prelitoral.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han activado avisos de nivel amarillo por intensidad de las lluvias en comarcas de Girona y en el Prepirineo de Barcelona, en las que se espera que las lluvias y el temporal puedan alcanzar una intensidad superior a los 20 litros en media hora.

Las temperaturas subirán de forma notable, con valores cercanos a los 30ºC en gran parte del territorio catalán, pero probablemente lleguen hasta los 31ºC en la ciudad de Lleida. Finalmente, está previsto que el viento sea flojo y de dirección variable por la mañana y de componente sur por la tarde.

Miércoles estable

Para el miércoles, los servicios meteorológicos anticipan una previsión aún más estable. El cielo se prevé que esté poco nuboso durante todo el día en toda Catalunya y los chubascos ya se reducirán al Pirineo, donde se espera que sean de intensidad débil.

Los termómetros empezarán a registrar una subida de forma moderada en los valores, una tendencia que probablemente se prolongue hasta el viernes, como mínimo. De esta forma, las temperaturas estarán por encima de lo habitual con un ambiente cálido más propio del verano que de la primavera. Este miércoles se espera que en algunas ciudades de Lleida se superen los 30ºC y podrían llegar hasta los 32ºC y a los 33ºC.

El viento, por su parte, se prevé que sea flojo y variable, con intervalos de norte y nordeste en el litoral por la mañana, y por la tarde de componente oeste y sureste en el Pirineo con algunas rachas más fuertes.

El jueves hasta 34ºC

La predicción meteorológica del jueves apunta a un día soleado en Catalunya; eso sí, con algunas nubes. Las lluvias desaparecerán prácticamente en todo el territorio, excepto en puntos del Pirineo, donde no se descarta algún chubasco aislado y con una intensidad débil.

Las temperaturas seguirán en aumento, rozando los 30ºC en gran parte de la comunidad, especialmente entre 27ºC y 29ºC. Con todo, los valores más altos se esperan en algunas comarcas de Lleida, igual que los anteriores días, este jueves podrían llegar hasta 34ºC.

El viento, por último, se espera que sea flojo y variable, con intervalos de componente norte por la mañana en el litoral, y por la tarde, predominará el componente este y sur en la mayoría de Catalunya.