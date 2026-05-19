De chorro polar a dorsal cálida africana: "El viernes será la jornada más cálida del año hasta ahora en España"

La pasada semana España vivió un episodio de inestabilidad climática por la presencia de una potente dorsal anticiclónica y el paso de una masa de aire ártico marítima, provocando una bajada de las temperaturas.

Estas circunstancias coincidieron de lleno con el fenómeno 'Santos de Hielo', conocido desde hace siglos por traer más frío y precipitaciones de lo que correspondería al mes de mayo, concretamente, la primera quincena de este mes. También existe una creencia popular sobre que este fenómeno suele ser el último período con bajas temperaturas antes de la llegada del verano.

Cambios a partir de mañana

Esta vez, estas creencias se han vuelto realidad. Según un comunicado de Meteored España, "la dorsal africana entrará de lleno en nuestro país".

Las dorsales son bolsas de aire que se encuentran más elevadas y entre dos depresiones. Las regiones sobre las que se sitúan suelen experimentar condiciones meteorológicas estables, caracterizadas por cielos despejados. En este caso, al tratarse de una dorsal proveniente de África, está formada por aire caliente.

Este fenómeno llega este martes y traerá temperaturas estivales y el fin de las tormentas. Tal como informa la plataforma especializada Meteored, "en algunas comunidades habrá anomalías superiores a los 10 grados y temperaturas propias de un mes de julio".

Hasta 37 ºC

Por tanto, en los días siguientes la mayor parte del país gozará de jornadas estables, a excepción de la previsión de algún chubasco en el nordeste de Catalunya. "En el resto lucirá el sol y los cielos permanecerán totalmente despejados", afirma Meteored.

Estas condiciones favorecerán que a partir del miércoles se puedan registrar 30 grados de forma generalizada en la Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha, interior de Andalucía, la Región de Murcia, valle del Ebro e interior de Catalunya. Sevilla será la provincia que marcará la máxima nacional con entre 33 y 34 grados a la sombra.

Lejos de una bajada de temperaturas, "el viernes será la jornada más cálida del año hasta ahora en España", alerta Meteored. Se podrán llegar a registrar temperaturas máximas de hasta 37 ºC en Sevilla, 36 ºC Badajoz, Toledo, Zaragoza y Lleida, 35 ºC Córdoba, 34 ºC Madrid y hasta 33 ºC en Logroño y Valladolid. El País Vasco y Cantabria, por su parte, podrían superar también los 30 grados.

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