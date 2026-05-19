Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PrimitivaLínea orbitalProtección oficialBegoña GómezResultados AndalucíaFermínMNACÉbolaBizum
instagramlinkedin

Cambio térmico drástico

De chorro polar a dorsal cálida africana: "El viernes será la jornada más cálida del año hasta ahora en España"

Este fenómeno llega este martes y traerá temperaturas estivales y el fin de las tormentas

Roberto Brasero se pronuncia sobre sobre la llegada del calor a España: será este día

España se prepara para el primer episodio de calor del año con valores por encima de los 30 grados y máximas de hasta 38

Una multitud de gente soportando altas temperaturas.

Una multitud de gente soportando altas temperaturas. / Zowy Voeten / EPC

Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La pasada semana España vivió un episodio de inestabilidad climática por la presencia de una potente dorsal anticiclónica y el paso de una masa de aire ártico marítima, provocando una bajada de las temperaturas. 

Estas circunstancias coincidieron de lleno con el fenómeno 'Santos de Hielo', conocido desde hace siglos por traer más frío y precipitaciones de lo que correspondería al mes de mayo, concretamente, la primera quincena de este mes. También existe una creencia popular sobre que este fenómeno suele ser el último período con bajas temperaturas antes de la llegada del verano.

Cambios a partir de mañana

Esta vez, estas creencias se han vuelto realidad. Según un comunicado de Meteored España, "la dorsal africana entrará de lleno en nuestro país".

Las dorsales son bolsas de aire que se encuentran más elevadas y entre dos depresiones. Las regiones sobre las que se sitúan suelen experimentar condiciones meteorológicas estables, caracterizadas por cielos despejados. En este caso, al tratarse de una dorsal proveniente de África, está formada por aire caliente.

Este fenómeno llega este martes y traerá temperaturas estivales y el fin de las tormentas. Tal como informa la plataforma especializada Meteored, "en algunas comunidades habrá anomalías superiores a los 10 grados y temperaturas propias de un mes de julio". 

Hasta 37 ºC

Por tanto, en los días siguientes la mayor parte del país gozará de jornadas estables, a excepción de la previsión de algún chubasco en el nordeste de Catalunya. "En el resto lucirá el sol y los cielos permanecerán totalmente despejados", afirma Meteored. 

Estas condiciones favorecerán que a partir del miércoles se puedan registrar 30 grados de forma generalizada en la Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha, interior de Andalucía, la Región de Murcia, valle del Ebro e interior de Catalunya. Sevilla será la provincia que marcará la máxima nacional con entre 33 y 34 grados a la sombra.

Lejos de una bajada de temperaturas, "el viernes será la jornada más cálida del año hasta ahora en España", alerta Meteored. Se podrán llegar a registrar temperaturas máximas de hasta 37 ºC en Sevilla, 36 ºC Badajoz, Toledo, Zaragoza y Lleida, 35 ºC Córdoba, 34 ºC Madrid y hasta 33 ºC en Logroño y Valladolid. El País Vasco y Cantabria, por su parte, podrían superar también los 30 grados.

Noticias relacionadas y más

Fuentes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para verla graduarse: 'Tenemos un vínculo muy especial
  2. Pere Estupinyà, divulgador científico: 'En la tercera edad, tener sueños y objetivos es más importante que cumplirlos
  3. El calvario de Helena, enferma de Lyme tras una picadura de garrapata en Mataró: 'Me decían que era psicológico
  4. Se recupera progresivamente la circulación de la R1 y R4 de Rodalies tras la incidencia entre Arc de Triomf y El Clot
  5. Una tecnología experimental permite 'subir el volumen' de una conversación en concreto para distinguir su sonido en entornos ruidosos
  6. Así es Recigarum, el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta
  7. La Guardia Urbana de L'Hospitalet detiene a un hombre por otro tiroteo este domingo
  8. Jordi Grané, filósofo: “Hemos convertido la educación en un parque de atracciones”

De chorro polar a dorsal cálida africana: "El viernes será la jornada más cálida del año hasta ahora en España"

De chorro polar a dorsal cálida africana: "El viernes será la jornada más cálida del año hasta ahora en España"

Un estruendoso trueno en Vallvidrera deja un curioso registro sísmico durante el temporal en Catalunya

Un estruendoso trueno en Vallvidrera deja un curioso registro sísmico durante el temporal en Catalunya

Directo | Protecció Civil activa el plan Inuncat por fuertes lluvias en Girona

Directo | Protecció Civil activa el plan Inuncat por fuertes lluvias en Girona

Catalunya activa avisos por fuertes rachas de viento y lluvias torrenciales

Catalunya activa avisos por fuertes rachas de viento y lluvias torrenciales

Antes del calor, llega la lluvia: el Meteocat avisa de inestabilidad en Catalunya este lunes

Antes del calor, llega la lluvia: el Meteocat avisa de inestabilidad en Catalunya este lunes

La Aemet avisa: llega el primer gran episodio de calor intenso y noches tropicales

La Aemet avisa: llega el primer gran episodio de calor intenso y noches tropicales

Aviso amarillo por lluvias intensas en Catalunya este viernes: Barcelona y Girona, las más perjudicadas, según Meteocat

Aviso amarillo por lluvias intensas en Catalunya este viernes: Barcelona y Girona, las más perjudicadas, según Meteocat

Borrasca polar en Catalunya: hay que preparar jersey y ropa de abrigo este fin de semana

Borrasca polar en Catalunya: hay que preparar jersey y ropa de abrigo este fin de semana