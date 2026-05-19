Girona pasa de un lunes de otoño a un jueves de verano: de la lluvia y el frío a máximas de casi 28 grados

Girona pasará de un lunes lluvioso y casi de otoño a un jueves con sensación de verano, con una subida de cerca de 12 grados de la temperatura máxima en la capital gerundense.

Las comarcas de Girona vivirán esta semana uno de los cambios de tiempo más perceptibles de la primavera. Después de un lunes marcado por la lluvia, el cielo gris y una temperatura contenida, el termómetro dará un salto claro a partir del miércoles y sobre todo el jueves.

En Girona ciudad, la máxima del lunes quedó alrededor de los 16 grados, mientras que la previsión actual sitúa el termómetro en 26° el miércoles y 28º el jueves. La diferencia es lo bastante evidente para que el cambio no sea solo un dato meteorológico, sino una sensación directa en la calle: de salir con chaqueta y paraguas a notar calor al mediodía.

¿Cuándo hará más calor?

El cambio se notará sobre todo alrededor del mediodía. El miércoles ya habrá un ambiente mucho más suave que el del lunes, pero el pico llegará el jueves, cuando Girona puede alcanzar los 28 °C. A partir del viernes, la previsión todavía mantiene máximas altas, con valores que pueden llegar a los 29 °C en la capital.

Esto significa que el contraste será especialmente visible en las horas de salida de escuelas, las terrazas, las actividades al aire libre, el deporte de tarde y los trabajos expuestos al sol. Por la mañana todavía puede hacer falta una prenda ligera de abrigo, pero el mediodía tendrá una sensación mucho más propia de finales de primavera avanzada.

¿Dónde se notará más la subida?

El salto térmico será más acusado en el interior y el prelitoral, donde la lluvia y la nubosidad del lunes contuvieron más las máximas y donde el regreso del sol hará subir más deprisa el termómetro.

Los municipios donde el cambio puede ser más evidente son los de alrededor de Girona, el Pla de l’Estany, la Garrotxa, la Selva interior, el Ripollès y el Alt Empordà interior. En Ripoll, por ejemplo, la previsión marca 21 °C el martes, 23 °C el miércoles y 26 °C el jueves, un salto de cinco grados entre martes y jueves y un cambio de sensación muy claro después del ambiente húmedo y fresco del inicio de semana.

En la Garrotxa y el Pla de l’Estany, el patrón será similar: menos nubes, más sol y máximas claramente más altas en el centro del día. En Olot y Banyoles, la previsión también apunta a un ambiente progresivamente más cálido entre miércoles y jueves, con una sensación muy diferente de la del lunes.

La Costa Brava, más moderada

En la costa, el cambio también se notará, pero el mar frenará las máximas. Municipios como Blanes, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Roses, l’Escala o Portbou tendrán un ambiente más suave que el interior. La subida será clara, pero menos contundente: más primavera cálida que pleno verano.

Este matiz es importante porque la subida de las temperaturas no afecta igual a todos los municipios. La sensación de “jueves de verano” será mucho más clara en el interior que en primera línea de mar, donde la marinada y la proximidad del Mediterráneo pueden contener más el termómetro.

Las mínimas también subirán, pero menos

El cambio más espectacular será el de las máximas. Las mínimas también tenderán a subir, pero de manera más moderada. En Girona, la previsión sitúa las noches del miércoles y jueves alrededor de los 14 o 15 °C, lejos de la sensación fría del inicio de semana.

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En el interior, las noches todavía podrán mantener un punto fresco, especialmente en hondonadas y valles del Pirineo. Esto hará que el contraste dentro del mismo día sea notable: mañanas relativamente suaves o frescas y tardes mucho más cálidas. En la Costa Brava, en cambio, las mínimas ya son habitualmente más templadas por el efecto del mar.