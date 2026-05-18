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Inestabilidad meteorológica

Última hora del tiempo, hoy en directo | Protecció Civil activa el plan Inuncat por fuertes lluvias en Girona

Catalunya activa una nueva tanda de avisos por lluvias torrenciales ante los chubascos previstos para este lunes y martes

Catalunya activa avisos por fuertes rachas de viento y lluvias torrenciales

Catalunya activa avisos por fuertes rachas de viento y lluvias torrenciales / Meteocat

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Protecció Civil de la Generalitat ha activado este lunes la alerta del plan Inuncat por la previsión de lluvias intensas que se pueden producir por la tarde especialmente en comarcas de Girona, pero también con menor probabilidad en el litoral y prelitoral central, informa en un comunicado.

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Directo | Protecció Civil activa el plan Inuncat por fuertes lluvias en Girona

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Catalunya activa avisos por fuertes rachas de viento y lluvias torrenciales

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