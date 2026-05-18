Última hora del tiempo, hoy en directo | Protecció Civil activa el plan Inuncat por fuertes lluvias en Girona

Activada la alerta del Inuncat por previsión de fuertes lluvias este lunes en comarcas de Girona

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este lunes la alerta del plan Inuncat por la previsión de lluvias intensas que se pueden producir por la tarde especialmente en comarcas de Girona, pero también con menor probabilidad en el litoral y prelitoral central, informa en un comunicado.

De hecho, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé que se supere el umbral de intensidad de lluvia de 20 l/m2 en 30 minutos en esta zona.

Las comarcas con la probabilidad más alta son el Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany y el Gironès (Girona), y los chubascos pueden ir acompañados de tormenta, por lo que se recomienda evitar zonas inundables y reducir la movilidad.