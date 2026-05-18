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Inestabilidad meteorológica
Última hora del tiempo, hoy en directo | Protecció Civil activa el plan Inuncat por fuertes lluvias en Girona
Catalunya activa una nueva tanda de avisos por lluvias torrenciales ante los chubascos previstos para este lunes y martes
Protecció Civil de la Generalitat ha activado este lunes la alerta del plan Inuncat por la previsión de lluvias intensas que se pueden producir por la tarde especialmente en comarcas de Girona, pero también con menor probabilidad en el litoral y prelitoral central, informa en un comunicado.
Sigue en este hilo en directo la actualidad meteorológica:
Chubascos de intensidad torrencial
Los técnicos de predicción afirman que durante las próximas horas se esperan chubascos de intensidad torrencial en varios puntos del noreste que, además, podrían llegar acompañados de temporal y hasta de granizo. En total, son una quincena las comarcas en aviso ante las lluvias del lunes por la tarde
Valentina Raffio
Catalunya activa una nueva tanda de avisos por lluvias torrenciales ante los chubascos previstos para este lunes y martes
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado una nueva tanda de avisos por lluvias torrenciales para la tarde de este lunes y la del martes. Los modelos indican que durante estas dos jornadas podrían formarse intensos chubascos que podrían dejar acumulaciones hasta 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos en varios puntos del litoral y prelitoral central así como en el noreste del territorio. La zona más afectada, donde se han activado avisos de nivel naranja, es la del Gironès, Empordà, Garrotxa y Pla d'Estany. Protecció Civil, por su parte, mantiene activado su sistema de vigilancia ante lluvias torrenciales y pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio.
Activada la alerta del Inuncat por previsión de fuertes lluvias este lunes en comarcas de Girona
Protecció Civil de la Generalitat ha activado este lunes la alerta del plan Inuncat por la previsión de lluvias intensas que se pueden producir por la tarde especialmente en comarcas de Girona, pero también con menor probabilidad en el litoral y prelitoral central, informa en un comunicado.
De hecho, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé que se supere el umbral de intensidad de lluvia de 20 l/m2 en 30 minutos en esta zona.
Las comarcas con la probabilidad más alta son el Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany y el Gironès (Girona), y los chubascos pueden ir acompañados de tormenta, por lo que se recomienda evitar zonas inundables y reducir la movilidad.
Protecció Civil da por finalizado el episodio de lluvias intensas en Catalunya
Protecció Civil da por finalizado el episodio de lluvias intensas que ha afectado a buena parte de Catalunya este martes por la tarde y cierra la alerta Inuncat "sin incidencias destacadas".
Las tormentas se desplazan hacia las comarcas de Girona
Las tormentas han abandonado las comarcas centrales de Catalunya y se han desplazado hacia Anoia, Moianès, Osona, Pirineo Oriental y, finalmente, comarcas de Girona.
El aviso amarillo se mantendrá en Castellón por el viento
El aviso amarillo establecido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se mantendrá durante esta noche y hasta las 10 horas del miércoles por rachas de viento de 80 km/h en el interior norte de Castellón. Para la tarde de este martes, hasta las 22 horas, está activo el aviso nivel amarillo por precipitaciones acumuladas en una hora de 20 l/m2 en el interior norte y el litoral norte de la provincia. También por tormentas en las mismas zonas, hasta las 22 horas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.
La tormenta se hace notar en la Catalunya interior
La fuerte tormenta ha provocado problemas de circulación y en el mobiliario urbano en puntos de la Catalunya interior.
Tramos de la ronda Litoral, inundados tras la tormenta
Algunos tramos de la ronda Litoral, especialmente en la Barceloneta y el Poblenou, se han inundado a causa de la abundante lluvia que ha caído en pocos minutos en Barcelona.
Así ha ido la tormenta en Barcelona
Estas han sido las afectaciones por la tormenta en Barcelona.
El Meteocat emite una alerta roja por tiempo violento en Ripollès y Garrotxa
El Meteocat acaba de emitir una alerta roja por tiempo violento en el Ripollès y, en menor medidad, en la Garrotxa por riesgo de fuertes granizadas, fuertes rachas de viento y tornados.
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