Antes del calor, llega la lluvia: el Meteocat avisa de inestabilidad en Catalunya este lunes

Para la situación climática estable en Catalunya aún cabe esperar un día más. La llegada de un nuevo frente frío ha supuesto un aumento de la inestabilidad, provocando chubascos y tormentas.

Sin embargo, a partir del martes ya podría volver el buen tiempo, con un ambiente soleado y temperaturas que no se descarta que estén por encima de la media para esta época del año.

Previsión meteorológica para este viernes

La predicción meteorológica del lunes apunta a una mañana despejada, aunque la nubosidad irá aumentando hasta dejar el cielo totalmente cubierto.

Desde las primeras horas se esperan chubascos en el litoral y prelitoral y durante el mediodía se producirán en el tercio norte y en la mitad este. La intensidad de las lluvias irá aumentando progresivamente y por la tarde podrían llegar tormentas y granizo. La cota de nieve, por su parte, se situará alrededor de los 2.000 metros.

Con esto, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han activado avisos de nivel amarillo y naranja por intensidad de las lluvias en comarcas de Tarragona, de Girona y de Barcelona, en las que se espera que las lluvias y el temporal puedan alcanzar cantidades superiores a los 20 litros en media hora.

Los termómetros empezarán a registrar unas mínimas más altas, pero las máximas bajarán en la mayoría de la comunidad. Finalmente, el viento se prevé que sea discreto y de dirección variable.

Martes aún con avisos activos

Para el martes, los servicios meteorológicos anticipan una previsión algo más estable, ya que una dorsal anticiclónica cubrirá toda la península Ibérica. No obstante, aún se esperan lluvias en algunas zonas de Catalunya.

El cielo podría estar cubierto durante toda la jornada y se esperan chubascos a partir del mediodía en el interior del cuadrante nordeste, en el Pirineo y en algunas zonas de la cordillera del prelitoral. Por esto, el Meteocat mantiene activos los avisos de nivel amarillo por intensidad de las lluvias en comarcas de Girona.

Las temperaturas subirán de forma moderada, pero ya se notará el ambiente cálido e incluso en la ciudad de Lleida podrían llegar hasta 30ºC.

El viento, en cambio, se prevé que sea flojo de dirección variable.

Hasta 33ºC el miércoles

Ya de cara al miércoles, las previsiones apuntan a una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en el territorio catalán. El cielo podría estar poco nublado, y las lluvias se reducirán al Pirineo en forma de chubascos dispersos a partir del mediodía. Aunque no se descarta que se extiendan a puntos del cuadrante nordeste.

Los valores de los termómetros seguirán registrando máximas en ascenso, con temperaturas cerca de los 30ºC en la mayoría de Catalunya, y se podrían superar en Lleida, donde algunas comarcas esperan hasta 33ºC. Finalmente, el viento se prevé que sea flojo y de dirección variable.