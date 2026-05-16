La Aemet avisa: llega el primer gran episodio de calor intenso y noches tropicales

La Península se encuentra envuelta en una incesante inestabilidad meteorológica. Tras unos días de lluvias y avisos por precipitación en diferentes áreas del país, la calma está a punto de volver al territorio.

Y es que esta última semana, las lluvias han hecho acto de presencia en el norte de la Península: en Galicia, Castilla y León, Cantabria y especialmente en Catalunya, no han podido guardar los paraguas debido a los aguaceros de los últimos días. Además, la entrada de una masa de aire frío por el norte ha traído nevadas a diferentes zonas de los Pirineos.

Un cambio radical

De cara a este fin de semana, el tiempo comenzará a estabilizarse, pero se quedará el frío, sobre todo el sábado a primera hora. Por la tarde, se recuperarán de nuevo las máximas, y el domingo regresarán las tormentas a las sierras del norte, centro y el interior del este peninsular.

Sin embargo, el clima está a punto de dar un giro de 180º, y España va a adentrarse en la semana más cálida en lo que llevamos de año.

Según informa la Aemet, la semana del 18 al 24 de mayo estará marcada por un ascenso de las temperaturas: estas alcanzarán su máximo a partir del miércoles, con valores que podrán superar los 32 a 34 °C en buena parte del nordeste y mitad sur de la Península.

Vuelve la incertidumbre

Es más, podrían registrarse noches tropicales con temperaturas de 20ºC o más en zonas de Andalucía, Extremadura o en la Región de Murcia. Las precipitaciones serán escasas en gran parte del territorio e, incluso, inferiores a las habituales para estas fechas.

En Catalunya, el Meteocat avisa de que el mal tiempo y la inestabilidad continuarán a lo largo del lunes, donde se esperan chubascos en diferentes puntos del interior y la costa de Barcelona y Girona. A partir del martes, el anticiclón irá ganando terreno y los termómetros comenzarán a subir.

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Para la semana del 25 al 31 de mayo, volverá la incertidumbre al territorio, aunque de momento se prevé que se mantenga el calor estival en la mayor parte del país. En cuanto a las precipitaciones, la predicción aún no es del todo clara, pero podrían descargar algunos chubascos locales en varios puntos de España.