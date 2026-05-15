Aviso amarillo por lluvias intensas en Catalunya este viernes: Barcelona y Girona, las más perjudicadas, según Meteocat

La situación climática inestable sigue siendo la protagonista en Catalunya. Esto se debe al paso de un frente frío y una masa de aire polar que durante este viernes provocará un desplome de las temperaturas, con registros más propios del invierno, y que vendrán acompañados de tormentas intensas y granizo.

Sin embargo, la tendencia de este tiempo inestable irá desapareciendo durante el fin de semana, lo que dará paso a una próxima semana soleada y cálida.

Previsión meteorológica para este viernes

La predicción meteorológica del viernes apunta a un día totalmente cubierto en gran parte de Catalunya. Los termómetros empezarán a registrar un descenso notable en los valores, con temperaturas por debajo de la media para esta época que en las zonas altas del Pirineo podrían darse heladas débiles.

Mientras, el viento se prevé moderado, con rachas muy fuertes de componente oeste y noroeste en Tarragona, y en la mitad norte de componente noroeste con la misma intensidad.

Avisos de nivel amarillo

Desde las primeras horas, se esperaban chubascos dispersos en el cuadrante nordeste, y por la tarde afectarán también al sector central del litoral, prelitoral, Pirineo, Prepirineo y depresión central. Las lluvias probablemente irán acompañadas de tormenta y granizo, y las cantidades acumuladas podrían ser muy abundantes en zonas del litoral y prelitoral. La cota de nieve, por su parte, podría bajar de forma progresiva hasta los 1.400 metros, y en la vertiente norte del Pirineo, hasta los 1.200 metros.

Con esto, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado avisos de nivel amarillo por intensidad de las lluvias en comarcas de Girona y de Barcelona, en las que se espera que las lluvias y el temporal puedan alcanzar una intensidad superior a los 20 litros en media hora. También ha activado avisos por fuertes rachas de viento en el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Alt Penedès, el Baix Penedès, el Alt Camp y el Baix Camp.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), además de los avisos de nivel amarillo por intensidad de las lluvias en Girona, también ha activado la advertencia por temporal costero, y en la Vall d'Aran (Lleida) avisos por nevadas significativas.

Sábado aún con avisos activos

Para el sábado, los servicios meteorológicos anticipan una previsión aún inestable, pero con lluvias menos generalizadas y temperaturas algo más elevadas. El cielo se prevé poco nublado en la mayoría de Catalunya, excepto en el cuadrante nordeste.

Los valores de los termómetros empezarán a registrar máximas en ascenso, aunque las mínimas seguirán siendo bajas y podría haber heladas débiles en el Pirineo. El viento, por su parte, será moderado de componente noroeste en el norte del Empordà y en el tercio sur, sin descartar las ráfagas muy fuertes, especialmente en Tarragona; en el resto, probablemente será flojo moderado de componente oeste.

Las lluvias quedarán restringidas al cuadrante nordeste, donde se esperan chubascos y tormentas a partir de la tarde. La cota de nieve se situará alrededor de los 1.800 metros, pero en la vertiente norte podría bajar hasta los 1.400 metros. De esta forma, la Aemet mantiene activos los avisos de nivel amarillo por nevadas intensas en la Vall d'Aran, y por temporal costero en el Empordà.

Domingo más estable

El domingo, las previsiones apuntan a una situación de estabilidad dominada por las altas presiones. Aunque el cielo probablemente siga nublado, las temperaturas empezarán a experimentar una ligera subida que se notará, sobre todo, de cara a la próxima semana.

Sin embargo, las precipitaciones se reducirán al litoral y prelitoral central y norte, así como al Pirineo y Prepirineo. La intensidad de los chubascos ya será baja y las cantidades acumuladas se prevé que sean escasas. La cota de nieve se situará alrededor de los 2.000 metros. Finalmente, el viento podría ser flojo de dirección variable.