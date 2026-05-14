Roberto Brasero se pronuncia sobre sobre la llegada del calor a España: será este día

El meteorólogo Roberto Brasero ha anunciado la esperada vuelta del buen tiempo y del ambiente cálido a España tras un episodio marcado por las tormentas, los chubascos y el frío.

El cambio de la tendencia inestable a una más tranquila ha empezado ya este jueves en algunas zonas del país, con temperaturas que han empezado a subir de forma progresiva. Sin embargo, el calor comenzará a notarse a partir del domingo y especialmente a partir del lunes. Así, quedan algunas jornadas inestables antes del regreso del tiempo típicamente primaveral, sobre todo en las comunidades del norte.

Jueves más tranquilo

Para este jueves, las predicciones de los servicios meteorológicos eran las de un día algo más tranquilo, con precipitaciones menos generalizadas. Aun así, las temperaturas siguen por debajo de la media para la época debido a la entrada del viento de componente norte que favorece una sensación térmica más baja.

Las lluvias se esperan en el norte de Galicia, en el área Cantábrica, en los Pirineos y, especialmente, en Catalunya. En la comunidad catalana podrían llegar en forma de tormentas y ser localmente fuertes. Por la tarde también podría darse algún chubasco aislado en montañas del centro y zonas del cuadrante nordeste, así como en Baleares y en Canarias. La cota de nieve se situará entre los 1.400 y 1.600 metros.

Las temperaturas, por su parte, subirán en las zonas del centro y del sur peninsular, llegando hasta los 28ºC en Málaga (Andalucía) y hasta 30ºC en Murcia. Contrariamente, en el tercio norte las máximas descenderán.

Viernes y sábado más inestables

El viernes llegará un frente frío y la posterior entrada de una masa de aire polar desde el norte peninsular que volverá a dejar lluvias en gran parte del país. Las precipitaciones se prevén en la mayoría de la mitad nordeste de la península Ibérica y en Baleares, especialmente abundantes en el Cantábrico y con tormentas intensas en zonas de Catalunya, como en Girona. La cota de nieve se ubicará por encima de los 1.200 y 1.400 metros en el norte peninsular y de los 1.600 y 1.900 metros en el resto.

Las configuraciones atmosféricas provocarán un descenso notable de las temperaturas en la mayoría del país, incluso podría haber heladas débiles en el Pirineo y otras montañas del norte. Este ambiente frío se mantendrá durante el sábado, con valores más propios del invierno.

Para el sábado las lluvias se esperan en Galicia, en el área Cantábrica y en los Pirineos, aunque también podría llegar de forma dispersa al tercio norte y, ocasionalmente, al extremo sur. La cota de nieve probablemente se sitúe entre los 1.300 y 1.600 metros.

Subida de las temperaturas

El domingo ya se prevé que una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte de la Península y en Baleares. Las precipitaciones se reducirán al tercio norte y a algunas montañas de la mitad norte, mientras que la cota de nieve podría subir de los 1.500 hasta los 2.000 metros.

En cuanto a las temperaturas, Roberto Brasero ha anunciado que podrían ascender de forma prácticamente generalizada en el país y, a partir del lunes, ya se espera una semana marcada por la llegada del calor a muchas comunidades.