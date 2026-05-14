Borrasca polar en Catalunya: hay que preparar jersey y ropa de abrigo este fin de semana

La inestabilidad climática sigue siendo protagonista en Catalunya, y así continuará el resto de la semana. Esto se debe a una invasión fría polar arrastrada por una borrasca que baja del norte de Europa y que provocará una bajada notable de las temperaturas. Probablemente los termómetros registren los valores más fríos de los últimos años en esta época, con máximas que apenas llegarán a los 20ºC.

Sin embargo, la buena noticia es que las tormentas ya no son generales para toda la comunidad y, además, a partir del domingo podría volver el buen tiempo.

Previsión meteorológica para este jueves

Este jueves, se prevé una jornada nublada con algún claro puntual por la mañana en Catalunya. Se esperan chubascos durante todo el día en el cuadrante nordeste, sobre todo en el litoral y prelitoral, y a partir del mediodía llegarán de manera más aislada al Pirineo y Prepirineo. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han activado avisos de nivel amarillo por acumulación de lluvia, por las tormentas que podrían ser extremadamente abundantes (menos de 100 mm en 24 horas).

En cuanto a la cota de nieve, esta se situará entre los 1.400 y 1.800 metros.

Las temperaturas máximas bajarán de forma moderada, mientras que las mínimas no experimentarán cambios. Finalmente, el viento se prevé que sea débil y de componente oeste y noroeste, con probables ráfagas muy fuertes en la mitad sur; en las demás zonas de Catalunya se espera que sea flojo; en Girona, de componente este y sureste; y en el resto, oeste.

Viernes más inestable

Para el viernes, los servicios meteorológicos anticipan una previsión más fría e inestable, coincidiendo plenamente con los 'Santos de Hielo', un fenómeno que trae más frío y precipitaciones de lo habitual en mayo y que suele ser el último periodo frío antes del verano.

El cielo se prevé cubierto toda la jornada, con algunos ratos despejados al mediodía en toda Catalunya.

Las temperaturas seguirán descendiendo paulatinamente, incluso podría haber heladas débiles en puntos del Pirineo. El viento, por su parte, probablemente sea débil de componente oeste y noroeste con rachas muy fuertes en zonas de Tarragona, y flojo del noroeste en el resto de la comunidad.

Lluvias intensas y nevadas significativas

Desde las primeras horas del viernes, se esperan chubascos en el tercio norte, y durante la tarde, en la mitad norte y este, que podrían ir acompañados de tormenta. Las cantidades acumuladas serán poco abundantes en gran parte del territorio, excepto en la vertiente norte del Pirineo y en el cuadrante nordeste, y especialmente en zonas del litoral y prelitoral, donde serán muy abundantes.

De esta forma, el Meteocat mantiene activos los avisos de nivel amarillo por acumulación de lluvia en Girona, y por intensidad de las precipitaciones en comarcas de Girona y de Barcelona con cantidades superiores a 20 mm en 30 minutos. Además, la Aemet tiene avisos activos por temporal costero en Girona.

Las previsiones anuncian nevadas significativas en la Vall d'Aran, con la cota de nieve en torno a los 1.200 y 1.400 metros.

Sábado más tranquilo

La predicción meteorológica del sábado anuncia un día poco nuboso en Catalunya, con probabilidad de chubascos por la mañana en el interior del territorio, y acompañados de tormenta en el nordeste. La cota de nieve se situará alrededor de los 1.200 metros en el Pirineo, aunque irá subiendo a los 1.600 metros.

Los valores de los termómetros registrarán mínimas más bajas, pero máximas ligeramente más altas en la mitad oriental. El viento se prevé que sea débil de componente noroeste en el Empordà y el tercio sur, con algunas ráfagas muy fuertes, y en el resto de la comunidad flojo de componente oeste.