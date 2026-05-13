Llegan los 'Santos de Hielo' a España: con frío, tormentas y nieve

El episodio meteorológico inestable continuará durante toda la semana, e incluso probablemente se intensifique. La situación de estos días está condicionada por la presencia de una potente dorsal anticiclónica en el Atlántico norte, lo que favorece la presencia de bajas presiones y aire frío.

En este contexto, la entrada de un frente frío a la península Ibérica y Baleares irá avanzando de norte a sur, dando lugar a lluvias fuertes, tormentas y algunas nevadas. Después de su paso, una masa de aire ártica marítima penetrará en buena parte del país, provocando un desplome de las temperaturas. Esta configuración atmosférica podría interactuar con una vaguada desde el norte entre el viernes y el domingo, causando una inestabilidad climática todavía mayor.

Semana de los 'Santos de Hielo'

La previsión del tiempo de los próximos días coincide plenamente con los 'Santos de Hielo', un fenómeno conocido desde hace siglos por traer más frío y precipitaciones de lo que correspondería al mes de mayo y que suele ser el último periodo con bajas temperaturas antes del verano.

Este fenómeno se suele ocurrir durante la primera quincena de mayo, sobre todo entre el 11 y el 15 de mayo; de ahí la referencia a las festividades de San Mamerto (11 de mayo), San Pancracio (12 de mayo), San Servacio (13 de mayo), San Bonifacio (14 de mayo) y Santa Sofía (15 de mayo).

Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y del Meteored coinciden en que se darán algunas heladas en puntos de montaña y una bajada brusca de temperaturas en casi en todo el país, así como precipitaciones en forma de fuertes tormentas y chubascos, y en las cotas más altas, en forma de nieve. Los efectos de las masas de aire frías se notarán especialmente entre el viernes y el sábado, con valores máximos por debajo de 20ºC en gran parte del territorio, a excepción del extremo sureste, donde llegarán vientos recalentados.

La creencia popular de los 'Santos de Hielo' también dice que superado este fenómeno la primavera ya encara la recta final hacia el verano. Con todo, este año también podría cumplirse, dado que a partir del domingo podría volver el buen tiempo, acabando con la tendencia inestable.

Primeros efectos de los 'Santos de Hielo'

La previsión meteorológica de la Aemet para este miércoles es de una jornada cubierta en gran parte de la Península. Por la tarde, se espera que la nubosidad aumente y que traiga precipitaciones en forma de chubascos y tormenta en el entorno del Sistema Central, en la meseta Norte, Extremadura y en el norte. La intensidad de las lluvias podría ser localmente fuerte en el oeste del Sistema Central y en el nordeste de Catalunya. Además, es probable que nieve en las montañas del norte por encima de los 1.800 y 2.000 metros.

De cara al jueves, las predicciones anuncian precipitaciones que afectarán al norte de Galicia, al área cantábrica, a los Pirineos y, especialmente, al nordeste de Catalunya, donde podrían ser localmente fuertes y acompañados de tormenta. La cota de nieve se situará alrededor de los 1.500 y 1.800 metros. Por la tarde, los chubascos probablemente lleguen a las montañas del centro de la Península y al cuadrante nordeste, así como en Baleares.

Viernes con lluvias en todo el país

La inestabilidad será mayor de cara al viernes: durante la primera mitad de la jornada las lluvias podrían ser intensas y persistentes en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y en el extremo septentrional de Castilla y León, y tormentas en Catalunya. Con el paso de las horas, probablemente se extiendan hacia el sur, afectando también a Madrid, La Rioja, Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y Baleares.

La cota de nieve descenderá hasta los 1.300 y 1.500 metros en el norte peninsular, y se situará alrededor de los 1.800 y 2.000 metros en el resto de cordilleras. Incluso, en los Pirineos y la cordillera Cantábrica podrían acumularse unos 30 cm de nieve.

Por la tarde, las precipitaciones seguirán extendiéndose hacia el sureste, llegando también a la zona de Andalucía nororiental.

Los valores de los termómetros registrarán un descenso generalizado en la mayoría de la Península. Finalmente, el viento podría alcanzar fuertes ráfagas especialmente en Catalunya, en litorales de Galicia, en el Cantábrico en Canarias, y en Andalucía.