Hasta 24ºC: último día de calor en Catalunya ante la llegada de una masa de aire polar

Después de un lunes tranquilo y cálido en Catalunya, el tiempo se volverá inestable en las próximas horas, con precipitaciones intensas, probables rachas de viento fuerte y una bajada notable de las temperaturas.

La previsión meteorológica para hoy martes es de una jornada tranquila y despejada por la mañana, pero a partir del mediodía la tendencia cambiará a una tarde nublada y lluviosa.

Las precipitaciones se esperan durante las horas centrales del día en el Pirineo, Prepirineo y prelitoral en forma de chubascos y acompañadas de tormenta y localmente de granizo. Por la tarde ya se extenderán y serán generales para cualquier punto de Catalunya.

Con esto, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han activado avisos de nivel amarillo por intensidad de las lluvias en comarcas de las cuatro provincias, en las que se espera que las lluvias y el temporal puedan alcanzar una intensidad superior a los 20 litros en media hora.

Las temperaturas matinales serán similares a las de ayer lunes, con máximas de hasta 24 grados. El viento será débil de dirección variable por la mañana, tendiendo a ser de componente sur al mediodía y es probable que haya ráfagas muy fuertes asociadas a las tormentas por la tarde.

Miércoles con lluvia todo el día

Para el miércoles, los servicios meteorológicos anticipan una previsión aún más inestable. Mañana se empezarán a notar los efectos de la llegada de una masa de aire polar desde el norte de Europa. Además, una borrasca situada en las islas Británicas y otra más pequeña ubicada alrededor de Italia intervendrán en conjunto con el anticiclón del Atlántico, transportando una bolsa de aire frío.

De esta forma, el cielo se prevé que esté prácticamente nublado en toda Catalunya y durante todo el día se esperan chubascos acompañados de tormenta en el tercio oriental y Vall d'Aran, y en el resto de la mitad norte por la tarde. La cota de nieve se situará alrededor de los 1.800 metros en el Vall d'Aran.

Bajada de los termómetros

Los termómetros empezarán a registrar una bajada en los valores, una tendencia que probablemente se prolongue durante el resto de la semana.

El viento, por su parte, se prevé que sea flojo de componente oeste con algunas rachas fuertes. Al final del día probablemente será débil y variable.