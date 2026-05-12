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Inestabilidad meteorológica

Última hora del tiempo, hoy en directo | Aviso del Meteocat por lluvias torrenciales en Catalunya

Catalunya activa la alerta de su plan frente a inundaciones y eleva los avisos por intensidad de lluvias para la tarde del martes

Personas con paraguas bajo la lluvia en Barcelona.

Personas con paraguas bajo la lluvia en Barcelona. / Jordi Cotrina

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La primera mitad de la semana vendrá marcada por las lluvias, sobre todo en el norte y oeste de la Península, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que explica que una masa de aire frío dejará temperaturas "claramente más bajas de lo normal para la época del año" a partir del miércoles. Así, habrá precipitaciones sobre todo en el norte peninsular, aunque también podrán darse en el este y Baleares.

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En directo | Catalunya podría vivir un episodio de lluvias torrenciales a partir de las 14 horas

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