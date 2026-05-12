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Inestabilidad meteorológica
Última hora del tiempo, hoy en directo | Aviso del Meteocat por lluvias torrenciales en Catalunya
Catalunya activa la alerta de su plan frente a inundaciones y eleva los avisos por intensidad de lluvias para la tarde del martes
La primera mitad de la semana vendrá marcada por las lluvias, sobre todo en el norte y oeste de la Península, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que explica que una masa de aire frío dejará temperaturas "claramente más bajas de lo normal para la época del año" a partir del miércoles. Así, habrá precipitaciones sobre todo en el norte peninsular, aunque también podrán darse en el este y Baleares.
Sigue en este hilo en directo la actualidad meteorológica:
LLuvias que podrían ser torrenciales a partir de las 14h
Las previsiones apuntan a que este martes por la tarde Catalunya podría vivir un episodio de lluvias torrenciales. Los modelos apuntan a que las lluvias empezarán a coger fuerza alrededor de las 14h y se mantendrán intensas hasta como mínimo las 20h. Ante este escenario, las autoridades piden "precaución en los desplazamientos y actividades en zonas inundables" ya que estas lluvias podrían causar anegaciones y problemas en infraestructuras. En estos momentos, según afirman los técnicos de predicción, el grado máximo de peligro esperable para este episodio se corresponde a un nivel de 3 sobre 6 en la escala de riesgos meteorológicos.
Valentina Raffio
Catalunya activa la alerta de su plan frente a inundaciones y eleva los avisos por intensidad de lluvias para la tarde del martes
Catalunya afronta este martes un día con riesgo de lluvias torrenciales. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualizado sus previsiones sobre las lluvias previstas para esta tarde y ha elevado a naranja muchos de los avisos que había emitido ante un episodio que, según calculan los técnicos de previsión, podría dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos. El Vallès, Baix Llobregat, Bages, Anoia y Moianès están en aviso naranja. El resto de comarcas del litoral y prelitoral, desde el Empordà hasta el Montsià pasando por el Barcelonès, están en aviso amarillo. Protecció Civil, por su parte, ha activado la fase de alerta de su plan frente a inundaciones y pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio.
Valentina Raffio
Inestabilidad meteorológica este martes
El martes todo apunta a que aumentará la inestabilidad atmosférica. Salvo en el sureste, donde predominarán los cielos poco nubosos, gran parte de la península tendrá abundante nubosidad y lluvias, especialmente en la mitad norte y la zona centro. Los chubascos podrán ser fuertes y venir acompañados de tormentas y granizo. En los Pirineos continuará la nieve en cotas altas. En Catalunya, la jornada se perfila como lluviosa en todo el territorio. Las temperaturas cambiarán poco, aunque seguirán siendo frescas en muchas zonas del norte y del centro.
Aviso amarillo en Catalunya el martes
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvia entre las 14 y 20 horas en el litoral y prelitoral catalán
Valentina Raffio
La llegada de una borrasca Atlántica y de una masa de aire frío provocarán una bajada de las temperaturas y lluvias en gran parte de España
Toca volver a sacar las chaquetas y los paraguas ya que los pronósticos apuntan a que segunda semana de mayo estará marcada por un cambio importante de tiempo en buena parte de España. Según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), primero se espera la llegada de una borrasca atlántica que dejará un ambiente muy inestable, con lluvias frecuentes en el norte y el oeste peninsular durante los primeros días de la semana. Y después, a partir del miércoles, también se espera la irrupción de una masa de aire frío procedente del norte de Europa que provocará un descenso acusado de las temperaturas y un ambiente más propio de marzo que de mediados de mayo.
Precipitación en el litoral y prelitoral de Catalunya
"La precipitación afecta principalmente puntos del litoral y prelitoral", informa el Meteocat.
Hasta las 17:00 h se han acumulado (mm):
- PN dels Ports (Baix Ebre): 31,4
- els Alfacs (Montsià): 25,5
- Illa de Buda (Montsià): 21,4
- Amposta (Montsià): 17,1
- Mas de Barberans (Montsià): 15,8
La influencia de una borrasca estacionaria dejará tiempo inestable en gran parte de España
La situación de inestabilidad se mantendrá el domingo en buena parte de la península por la influencia de una borrasca estacionaria al oeste de Portugal, con cielos nubosos y precipitaciones -ocasionalmente acompañadas de granizo-, y que afectará en menor medida a los archipiélagos canario y balear, con ambiente fresco para la época.
De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña y depresiones del nordeste y nevará en entornos de montaña por encima de los 1.700/2.000 metros.
Las precipitaciones serán principalmente en forma de chubascos, con tormentas ocasionales y posible granizo. En el extremo oriental del Cantábrico y en el oeste de Galicia es probable que las lluvias sean localmente fuertes y persistentes. Podrán ser localmente fuertes en el Pirineo occidental y persistentes en el entorno del Sistema Central.
Laura Morote
Fuertes lluvias en Alicante: la capital roza ya los 30 litros por metro cuadrado este sábado
Las fuertes lluvias en Alicante continúan dejando registros destacados durante la mañana de este sábado, especialmente en la capital y municipios cercanos del litoral norte. La situación mantiene en aviso amarillo a buena parte de la provincia por precipitaciones localmente intensas y tormentas.
El registro más elevado hasta el momento se ha producido en la estación de la Universidad de Alicante, en la capital, donde se han acumulado ya 29 litros por metro cuadrado.
También destacan otros puntos del área metropolitana y de la comarca de l’Alacantí:
- La Torre de les Maçanes: 25,4 litros/m²
- Alicante CIPFP Leonardo da Vinci: 24 litros/m²
- Busot Canelobre: 24,3 litros/m²
- Busot Policía Local: 23,2 litros/m²
- Alicante La Marina (FGV): 22,8 litros/m²
- Aigües: 20 litros/m²
- El Campello Club Náutico: 18,2 litros/m²
- El Campello El Vincle: 17,6 litros/m²
- Alicante El Rebolledo: 17,2 litros/m²
"Un ataque polar en toda regla": el frío regresará a España la semana que viene con temperaturas poco habituales en mayo
La presencia de una borrasca al oeste de Portugal y un área de bajas presiones en el Mediterráneo favorece este fin de semana un escenario de fuerte inestabilidad atmosférica en gran parte de España. Se esperan precipitaciones que dejarán cantidades importantes, especialmente en zonas del Cantábrico, así como en el norte y oeste de la Península. El ambiente más frío de lo habitual para estas fechas que se empezará a notar este fin de semana tendrá continuidad la semana que viene, cuando se espera una bajada generalizada de temperaturas.
"La semana del 11 al 17 de mayo será, probablemente, más fría de lo normal en la mayor parte de la Península, especialmente en zonas del oeste, centro y sur del territorio", apunta la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología). Los modelos numéricos más recientes señalan una anomalía térmica negativa que cubrirá gran parte de la Península, "un ataque polar en toda regla", señala en X una cuenta especializada en meteorología, que hará bajar las temperaturas considerablemente.
J. Roch
Aviso amarillo en València y Alicante
El aviso amarillo por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora afecta al litoral sur de València y al litoral norte de Alicante. En estas zonas, las precipitaciones podrían acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas y estar acompañadas de tormenta. El fin de la alerta está previsto a las 15.59 horas de este sábado.
Hasta esa misma hora también permanece activo el aviso amarillo en el litoral norte de València, el interior sur de València, el interior de Alicante y el litoral sur de Alicante, donde se esperan precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. En la provincia de Alicante no se descartan tormentas con granizo menudo.
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