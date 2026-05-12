Aviso de Meteocat: truenos y lluvias intensas en varios puntos de Catalunya este martes

Catalunya experimentará un cambio del tiempo respecto a la semana anterior, con un episodio de tormentas generales debido a los efectos de la llegada de una masa de aire polar, de una borrasca situada en las islas Británicas y de las bajas presiones en Europa. Estos fenómenos, en conjunto con el anticiclón del Atlántico, transportan una bolsa de aire frío que condicionará la previsión meteorológica.

Previsión meteorológica para este martes

Este martes, se prevé una jornada tranquila y soleada por la mañana en Catalunya, que irá aumentando a nuboso al mediodía y probablemente indicará el fin del buen tiempo durante los próximos días.

Por la tarde, se esperan chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta, granizo y fuertes ráfagas de viento que afectarán prácticamente a todo el territorio catalán. Al final del día, las precipitaciones quedarán restringidas en el extremo norte del Pirineo, el cuadrante nordeste y en el litoral y prelitoral central. La cota de nieve pasará de estar situada alrededor de los 2.400 metros, a los 2.000 o 2.200 metros.

Con esto, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han activado avisos de nivel amarillo y naranja por intensidad de las lluvias en comarcas de las cuatro provincias, en las que se espera que las lluvias y el temporal puedan alcanzar una intensidad superior a los 20 litros en media hora.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios incluso se registrarán máximas de 24ºC, aunque sí bajarán ligeramente. Finalmente, el viento será flojo de dirección variable.

Miércoles con avisos por lluvia

Para el miércoles, los servicios meteorológicos anticipan una previsión aún más inestable. El cielo se prevé que esté cubierto durante todo el día en toda Catalunya y se esperan chubascos acompañados de tormenta en el tercio oriental y en la Vall d'Aran desde las primeras horas de la jornada, que probablemente sean generales en el resto de la mitad norte por la tarde. La cota de nieve se situará entre los 1.500 y 1.800 metros en el Vall d'Aran, que por la tarde podría ascender a 1.800 y 2.000 metros.

Además, se mantienen activos los avisos por intensidad de las lluvias, aunque están pendientes de actualizar, el Meteocat anuncia avisos de nivel amarillo en comarcas de Girona, mientras que la Aemet hace lo propio en las comarcas de Tarragona.

Los termómetros empezarán a registrar una bajada de forma sutil en los valores, una tendencia que probablemente se prolongue hasta el viernes. El viento, por su parte, se prevé que sea flojo del norte en el Pirineo, de componente oeste en el resto de la mitad occidental y de dirección variable en la mitad oriental, con probables rachas muy fuertes en zonas del sur de Tarragona.

Jueves lluvioso toda la jornada

La predicción meteorológica del jueves apunta a un día nuboso en gran parte de Catalunya. Desde las primeras horas, se esperan chubascos en el cuadrante nordeste, especialmente en el litoral y prelitoral y, a partir del mediodía, también son probables en el Pirineo. Las lluvias podrían ir acompañadas de tormenta, y la cota de nieve se situará alrededor de los 1.800 y los 2.000 metros.

Las temperaturas seguirán en descenso, aunque de forma ligera. El viento se prevé que sea flojo del noroeste en la mitad sur y de dirección variable en el resto.