Previsión meteorológica
Hasta 25ºC: último día de buen tiempo en Catalunya antes de la llegada de una masa de aire polar
El frío se impondrá ante el ambiente cálido durante la semana
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Tras un domingo tranquilo y cálido en Catalunya, el tiempo volverá a ser inestable a partir del miércoles, con una bajada notable de las temperaturas, con precipitaciones y probablemente con fuertes ráfagas de viento.
Aun así, durante las jornadas de este lunes y martes las previsiones meteorológicas son de unos días algo estables: con probabilidad de lluvia, pero con valores que pueden llegar hasta los 25ºC.
Previsión meteorológica para este lunes
Para este lunes, en Catalunya se espera una jornada despejada por la mañana, con bancos de niebla en el norte de la depresión central y en zonas del Pirineo y Prepirineo durante las primeras horas, y un cielo nuboso por la tarde.
A partir del mediodía se esperan chubascos locales en puntos del Pirineo y norte del Alt Empordà, y no se descartan en el Prepirineo y en puntos del interior del cuadrante nordeste y en la Cordillera Prelitoral catalana. Probablemente serán de intensidad débil y podrían ir acompañados de tormenta.
En cuanto a las temperaturas, serán más altas en la mayor parte de la comunidad, especialmente en la mitad sur del litoral y prelitoral, incluso podrán superar los 25ºC en algunos puntos de la provincia de Barcelona.
El viento se prevé que sea flojo del oeste en el interior y del suroeste.
Martes con aviso de nivel amarillo por lluvias
Las predicciones climáticas del martes son de una jornada tranquila y despejada por la mañana, pero a partir del mediodía la tendencia cambiará a una tarde nublada y lluviosa.
Las precipitaciones se esperan durante las horas centrales del día en el Pirineo, Prepirineo y prelitoral en forma de chubascos y acompañados de tormenta y localmente de granizo. Por la tarde, ya se extenderán y serán generales para cualquier punto de Catalunya.
Con esto, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han activado avisos de nivel amarillo por intensidad de las lluvias en comarcas de las cuatro provincias, donde se esperan que las lluvias y el temporal tengan una intensidad que puede ser superior a los 20 mm en media hora.
Las temperaturas serán similares al día anterior, aunque podrían ser ligeramente más bajas. Finalmente, el viento será débil de dirección variable por la mañana, tendiendo a ser de componente sur al mediodía y es probable que haya ráfagas muy fuertes asociadas a las tormentas por la tarde.
Miércoles con lluvia todo el día
Para el miércoles, los servicios meteorológicos anticipan una previsión algo más inestable. Para este día se empezarán a notar los efectos de la llegada de una masa de aire polar desde el norte de Europa. Además, una borrasca situada en las islas Británicas y otra más pequeña ubicada alrededor de Italia intervendrán en conjunto con el anticiclón del Atlántico, transportando una bolsa de aire frío.
De esta forma, el cielo se prevé que esté prácticamente nublado en toda Catalunya y, durante todo el día, se esperan chubascos acompañados de tormenta en el tercio oriental y Vall d'Aran, y en el resto de la mitad norte por la tarde. La cota de nieve se situará alrededor de los 1.800 metros en la Vall d'Aran.
Los termómetros empezarán a registrar una bajada en los valores, una tendencia que probablemente sea igual para el resto de la semana.
El viento, por su parte, se prevé que sea flojo de componente oeste con algunas rachas fuertes. Al final del día, probablemente será débil y variable.
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