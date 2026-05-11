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Última hora del tiempo, hoy en directo | Aviso amarillo del Meteocat por lluvias intensas en Catalunya

Día de lluvia y tormenta en Valencia.

Día de lluvia y tormenta en Valencia. / Perales Iborra / LEV

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La primera mitad de la semana vendrá marcada por las lluvias, sobre todo en el norte y oeste de la Península, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que explica que una masa de aire frío dejará temperaturas "claramente más bajas de lo normal para la época del año" a partir del miércoles. Así, habrá precipitaciones sobre todo en el norte peninsular, aunque también podrán darse en el este y Baleares.

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